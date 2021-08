Belen Rodriguez incapace di prendersi una pausa? Costanzo: “Non è giusto…”

Belen Rodriguez al lavoro subito dopo il parto, telespettatrice: “Credo sia incapace di prendersi una pausa”

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui ha un filo diretto con i lettori che vogliono esprimere la loro opinione sui vip e la Tv in generale. In questa occasione una di loro ha scritto una lunga email al marito di Maria De Filippi per esprimere tutte le sue perplessità sul fatto che Belen Rodriguez abbia ripreso immediatamente a lavorare dopo il parto, non facendo mistero di credere che sia incapace di prendersi una pausa magari per paura che un’altra possa soffiarle il posto:

“Credo che questo attaccamento al lavoro da parte di Belen Rodriguez possa nascondere una certa incapacità di prendersi una pausa…Forse aveva paura che qualcuna possa approfittarne…”

Maurizio Costanzo però non la pensa affatto come la suddetta lettrice di Roma, anzi.

Maurizio Costanzo si schiera dalla parte di Belen Rodriguez: “Non è gusto giudicarla”

Maurizio Costanzo, dopo aver letto attentamente l’email della lettrice di Nuovo, ha preso immediatamente le difese di Belen Rodriguez. Difatti il marito di Maria De Filippi, che ha espresso la sua opinione su Anna Falchi, ha dichiarato senza indugio alcuno che non bisogna giudicare così con tanta leggerezza il fatto che Belen Rodriguez abbia deciso di tornare subito al lavoro dopo aver dato alla luce la sua seconda bambina:

“Io non credo sia giusto giudicare Belen Rodriguez per la scelta di tornare in pista pochi giorni dopo aver partorito…Anche perchè lei le luci addosso le ha sempre a prescindere…”

E in effetti Belen Rodriguez, innamoratissima del suo Antonino, non ha certo bisogno di essere costantemente presente in Tv per far parlare di sé.

Belen Rodriguez, il consiglio di Maurizio Costanzo: “Lavora sì, ma con prudenza”

Maurizio Costanzo ha poi concluso questo suo intervento sul magazine Nuovo dando un prezioso consiglio a Belen Rodriguez. Cosa ha detto? In pratica il marito di Maria De Filippi, dopo essere venuto a conoscenza che è stata male subito dopo la registrazione di Tu si que vales a cui ha preso parte, ha voluto farle sapere di credere debba avere un po’ più di prudenza: “Lavora sì, ma con prudenza Belu…”

