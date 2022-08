belen-rodriguez-incinta-di-stefano-de-martino?-nuovi-rumors-sul-terzo-figlio

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Il gossip impazza per alcune sue dichiarazioni

La showgirl argentina e Stefano De Martino sono ritornati insieme nei mesi scorsi ed il loro amore sembra rinsaldarsi ogni giorni di più tanto che secondo alcune indiscrezioni e voci di corridoio pare che i due vorrebbero allargare la famiglia. Il condizionale è d’obbligo perché non c’è nulla di certo ed annunciato ma alcune dichiarazioni che la showgirl ha lasciato sui social in questi giorni sono piuttosto ambigue ed alcuni già mormorano che sia incinta del terzo figlio. Nel dettaglio la Rodriguez nelle scorse ore su Instagram si è mostrata leggermente ingrassata e la stessa ha confessato di aver preso 4 chili da quando è iniziata l’estate ed alcuni ipotizzano che i chili sia dovuti ad una sua gravidanza. Sarà realmente così?

Stefano De Martino, amore a gonfie vele con la showgirl: dopo Santiago pronto a diventare di nuovo papà?

Belen Rodriguez è incinta? Al momento si tratta solo di indiscrezioni rumors mentre invece solido e certo è che l’amore con l’ex ballerino procede a gonfie vele. I due dopo tanti tira e molla ed essere genitori di Santiago, nato nel 2014, sono tornati ufficialmente insieme alcuni mesi fa, dopo la fine della relazione della showgirl con Antonino Spinalbese dalla cui unione è nata la piccola Luna Mari. Adesso stando agli ultimi rumors la coppia potrebbe coronare questo ritorno di fiamma con l’arrivo di un nuovo bimbo, il conduttore diventerà padre per la seconda volta? Quel che è certo è che la coppia sembra molto affiatata e complice e Belen non sembra temere di perdere Stefano.

La showgirl ed il conduttore trascorrono le vacanze insieme prima del ritorno in tv

Gossip a parte, per la coppia è un momento d’oro anche dal punto di vista professionale. Stefano De Martino dopo il successo di Summer Hits condotto insieme ad Andrea Delogu a settembre sarà al timone dei suoi programmi su Rai2, ormai infatti è uno dei volti di punta della seconda rete delle tv di Stato. Belen Rodriguez invece, sarà al timone nuovamente di Tu si que vales, programma in cui, come in molti sanno, sono giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

