Belen Rodriguez, lancia un appello ai fan: che fa mentre è incinta?

In attesa di Luna Marie, la bella showgirl confessa ai fan un’iniziativa molto attraente: di cosa si tratta.

E’ un periodo di dolcissima attesa per Belen Rodirguez, che a Luglio abbraccerà la sua secondogenita, Luna Marie, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese.

La showgirl argentina, in questi giorni è impegnata in progetti piuttosto intriganti da un punto di vista della maternità. Il suo obiettivo è quello di apprendere e far tesoro di alcuni consigli. In ausilio a Belen appare un libro di citazioni filosofiche, molto spesso frequentato dalla diretta interessata, negli ultimi giorni.

Tra le frasi rimaste impresse nella sua mente, vi è la citazione “Leggi, Crea, Senti“, che la modella ama prendere alla lettera per dispensare consigli ai fan e alle mamme come lei, in procinto di partorire.

Insomma in pochi si aspettavano una Belen così appassionata di lettura, in fondo un ottimo viatico per attendere la nascita di Luna Marie, per la quale ha in “canna” un succulento progetto

La showgirl argentina fa sognare i fan: qual buon vento porta Luna?

In famiglia Rodriguez sono tutti in trpida attesa di sapere quando nascerà, come sarà la sua dolcissima, secondogenita. Belen ha fatto sapere che con ogni probabilità, il mese giusto sarà il prossimo Luglio, un giorno del quale, Luna Marie aprirà, per la prima volta, i suoi splendidi occhi a questo mondo.

Sarà felice anche il fratello e primogenito, Santiago, avuto da Stefano de Martino, che in questi giorni supporta moralmente la madre.

La modella argentina ha deciso di “ammazzare” gli ultimi scampoli della gravidanza, attraverso la lettura. Anche se nelle ultime ore ha svelato qualcosa di super straordinario che potrebbe far comodo a tante mamme, partorienti.

A proposito di creare, Belen sembra aver preso alla lettera l’indicazione della citazione e si è prodigata, mettendo in piedi un progetto solidale. Firmato dalla showgirl, in collaborazione con una celebre azienda d’abbigliamento.

All’interno dei 600 punti vendita italiani di “Original Marines“, dal prossimo 18 Luglio saranno disponibili set di grucce e tutine con la scritta del primo nome (Luna) della secondogenita. Si tratta di una subordinaria linea di abbigliamento, per baby e neonati, dagli zero ai nove mesi.