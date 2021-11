Belen Rodriguez lascia Antonino e corre a Napoli da Stefano De Martino. Beccati così, Fan in delirio

Belen Rodriguez ha rotto definitivamente con Antonino Spinalbese ed è corsa a Napoli, proprio la città del suo ex marito. Forse l’argentina sia andata a ripararsi tra le braccia di Stefano De Martino che attualmente risiede nel capoluogo partenopeo? Vediamo gli ultimi pettegolezzi. E’ ormai molto tempo che sulle storie Instagram della show girl non compare più il suo ultimo compagno. E chi segue l’argentina sa bene che i più grandi protagonisti delle sue pagine social sono proprio i suoi amori. Questo è stato solo il primo tra gli indizi di una rottura che sembra non riuscire a rimarginarsi. La donna continua a mantenere il riserbo sulla questione ma voci vicine a lei dicono non ci sia più niente da fare.

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è definitivamente finita. Un’altra delusione per la donna che, piena di passione e di sentimento, non riesce ugualmente a trovare l’uomo della sua vita. Questa volta, però, a trovarsi con i genitori separati c’è anche Luna Marì, l’ultima arrivata in casa Rodriguez che così piccola si ritrova coinvolta nei litigi tra i genitori. I follower della modella hanno espresso per prima la preoccupazione per la piccola. Ovviamente, però, gli occhi di tutti sono puntati sui prossimi passi della show girl e soprattutto sui suoi presunti flirt.

Ancora non è stata ufficializzata la fine dell’amore con Antonino Spinalbese che già circolano voci riguardo una relazione tra Belen Rodriguez e l’uomo del momento: Damiano dei Maneskin. Del resto, lei è considerata tra le più belle del mondo dello spettacolo italiano, mentre lui è diventato il vero sex symbol del momento. Una passione tra i due non potrebbe non entusiasmare i fans. I like della donna sugli scatti pubblicati dal cantante sono comparsi già da due anni e c’è chi dice che i due si sono anche visti più di una volta. Ma per il momento hanno deciso di smentire le voci.

Soprattutto perché Damiano è ufficialmente fidanzato e Belen Rodriguez, fino a poco tempo fa, era presa dalla sua gravidanza. Difficile portare avanti una relazione clandestina con una bimba che sta per nascere. Scongiurata l’ipotesi di un amore con il famoso cantante, gli occhi dei più romantici si spostano subito sulla città di Napoli. E’ qui che risiede l’uomo che ha fatto sognare la show girl, l’uomo che l’ha portata all’altare ma che l’ha fatta soffrire più di una volta. E’ Stefano De Martino, attuale volto della Rai, nato con Amici di Maria De Filippi dove è stato anche giudice nell’ultima edizione.

E’ da Stefano De Martino che Belen Rodriguez ritorna quando le cose vanno male. E proprio in concomitanza di tutte queste chiacchiere riguardo la sua crisi con Antonino Spinalbese, lei vola a Napoli. Le storie su Instagram parlano chiaro, entrambi gli ex coniugi sono attualmente nella famosa città. Per il momento non sappiamo se si sono già incontrati. Quel che è certo è che la donna ha pubblicato delle fotografie in compagnia di Francesco Paolantoni, comico partenopeo molto amico di De Martino. Che per quel che sappiamo poteva anche essere insieme a loro. Siamo sicuri che la bella argentina ci riserverà ancora molte sorprese.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Belen Rodriguez lascia Antonino e corre a Napoli da Stefano De Martino. Beccati così, Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.