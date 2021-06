Belen Rodriguez lo fa dopo il parto. Anche con il bebè non rinuncia

Belen Rodriguez darà alla luce Luna Marie, figlia frutto dell’amore con il compagno Antonino Spinalbese: vediamo poi cosa dovrebbe accadere.

Belen Rodriguez presto diventerà di nuovo mamma. Infatti è in arrivo per lei una figlia. Già 8 anni fa circa diventata madre di Santiago, frutto dell’amore con Stefano De Martino, la showgirl adesso è in attesa di una bambina.

Separatasi con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ora la presentatrice argentina ha iniziato una relazione con Antonino Spinalbese, con cui ha concepito la figlia che si dovrebbe chiamare Luna Marie.

Si tratta di un nome che le ha consigliato in parte proprio il figlio (Luna), a cui lei ha accompagnato Marie. Una scelta che è stata condivisa dal compagno Antonino.

Ebbene, l’attesa per la nascita di quest’ultima è quasi terminata. Infatti la piccola dovrebbe venire alla luce tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Belen Rodriguez, l’arrivo della figlia non è la sola bella notizia per lei

Intanto Belen è ancora piuttosto attiva sui social network non sospendendo così la sua attività di influencer e imprenditrice. Ma non solo, ci sarebbe anche dell’altro.

Secondo alcune anticipazioni riferite da Vero, la modella, anche dopo il parto, non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare alla sua attività di presentatrice. Infatti la showgirl farà ancora “Tu si que vales“.

Vedremo dunque Belen fare ancora la conduttrice del popolare programma di Canale 5 assieme ad Alessio Sakura e a Martin Castrogiovanni. A tutto ciò si aggiungerebbe anche un’altra bella notizia.

Difatti la showgirl non solo sarà al timone della trasmissione prodotta da Maria De Filippi, ma guiderà anche un format che andrà in onda su Italia 1. Insomma sembra proprio essere un periodo d’oro per Belen sia punto di vista personale che da quello professionale.