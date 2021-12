belen-rodriguez-nella-bufera,-posta-una-foto,-il-web-la-massacra-e-lei-risponde-che-…

Vuoi o non vuoi Belen Rodriguez trova sempre il modo di far parlare di sé. Proprio in questi giorni, sembra che la nota showgirl Argentina sia finita al centro delle polemiche sui social network per una immagine pubblicata relativa alla figlia Luna Marì. Ebbene, sembrerebbe che la showgirl abbia pubblicato una foto della piccola Luna Marì sul suo profilo Instagram nella mattinata di venerdì 3 dicembre. La piccola era appena sveglia, ma in realtà sembra che a catturare l’attenzione del popolo del web sia stato ben altro. Ma di cosa si tratta?

in molti sembra che abbiano colto l'occasione per criticare Belen accusandola anche di non essersi accorta di questo "Problemino della bambina", così come lo hanno chiamato.

Tanti si sono invece scagliati contro Belen Rodriguez,rivolgendole delle accuse piuttosto pesanti ovvero quelle di pensare a fare le fotografie e postarle su Instagram piuttosto che occuparsi della pulizia della figlia. Insomma accuse parole molto pesanti espresse nei riguardi della Rodriguez che ovviamente non ha perso tempo nel rispondere a tono.

L’immediata risposta di Belen

“Molti di voi penseranno Photoshop…Ma purtroppo o per fortuna crescendo i figli senza tate, capita a volte di fare figure di m….”. Questo quanto dichiarato da Belen che in una delle storie pubblicate ha scritto “Molti di voi penseranno Photoshop…Ma purtroppo o per fortuna crescendo i figli senza tate, capita a volte di fare figure di m….”. La showgirl argentina sembra che abbia sottolineato di non voler tate che si prendono cura dei suoi figli, proprio come è accaduto ai suoi genitori con lei e con i suoi fratelli. Ad aiutarla ovviamente ci sono anche i genitori che vivono nel suo palazzo a Milano. Insomma, Belen sembra proprio che non abbia dato tanto peso alle critiche, anche perché molto spesso viene insultata e criticata.