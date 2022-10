Belen Rodriguez non è la vera madre di Luna Marì. “Non poteva avere figli, sono io la mamma biologica”

Un nuovo strano caso coinvolge adesso Belen Rodriguez, la reginetta del gossip italiano, ed è quello di una donna moldava che afferma di essere la vera madre di Luna Marì. La secondogenita della showgirl argentina è nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese, oggi concorrente al Grande Fratello Vip. Sin dal primo sguardo si può notare che la piccola somiglia decisamente al suo papà. A quanto pare il dna della donna non è molto forte, dal momento che anche il primogenito, Santiago, è la piccola copia di Stefano De Martino. Ma adesso una donna mette in dubbio la sua maternità.

Si chiama Tatiana Sova e ha girato diversi video su Tik Tok in cui ha portato le ‘prove’ di essere la vera madre di Luna Marì. La donna ha affermato di essere stata operata all’Ospedale Borgotrento di Verona. Successivamente ha accusato i dottori, di cui ha riportato i nomi e i cognomi, di averle asportato illegalmente e senza il suo consenso gli organi fondamentali della riproduzione: gli ovociti e i gameti. Sarebbero proprio quelli gli organi che secondo il suo parere Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese avrebbero utilizzato per mettere al mondo la loro bambina.

Infatti Tatiana Sova afferma che Luna Marì sia nata precisamente nove mesi dopo la sua operazione. Ma perché secondo lei Belen Rodriguez sarebbe dovuta ricorrere a un espediente del genere per avere una gravidanza? La donna moldava è convinta che la show girl sia in realtà nata maschio: “Belen è un uomo non è nata donna, non ha utero ed ovaie”. La donna ha pubblicato diversi video su Tik Tok in cui ha mostrato anche la sua somiglianza con la bambina. “Luna Marì non assomiglia per niente a Belen. Ha la pelle color porcellana come me, gli stessi occhi di ghiaccio, i capelli biondi, lo stesso modo di guardare. Abbiamo entrambe la stessa macchiolina-neo sulla testa”.

Così Tatiana Sova ha richiesto un test del Dna per verificare che Luna Marì sia realmente sua figlia. Quindi si è rivolta direttamente a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, accusandoli: “Eravate a conoscenza che usare una madre surrogata e ovociti rubati è un reato. State tenendo illegalmente mia figlia e non me la volete restituire, la sfruttate da quando è nata per lavorare sui social. Lei vi mantiene vi da visibilità e fama”. Ed è stata proprio lei a ottenere la fama, dal momento che adesso sul social network la seguono più di quindicimila followers attratti dai suoi video.

Adesso resta da vedere se Belen Rodriguez reagirà alla recriminazioni di questa donna, che è un chiaro esempio di quanto possa diventare pericoloso pubblicare i propri figli sui social. Se da un lato Tatiana Sova scatena l’ilarità dei suoi utenti che la prendono in giro, dall’altro lato la sua fissazione nei confronti della piccola Luna Marì potrebbe diventare un problema. E se la sua popolarità dovesse crescere, il suo caso potrebbe essere anche portato al Grande Fratello Vip, dove attualmente si trova il padre della bambina, Antonino Spinalbese. Ma speriamo che la faccenda rimanga confinata a Tik Tok.

Belen Rodriguez non è la vera madre di Luna Marì. “Non poteva avere figli, sono io la mamma biologica” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.