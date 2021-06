Belen Rodriguez non si accontenta, lo rifarà subito dopo la gravidanza: la conferma

Si sa già cosa farà Belen Rodriguez dopo la nascita della bambina che porta in grembo, e che è prevista per la prima parte di luglio.

Manca pochissimo al parto, con Belen Rodriguez che non sta nella pelle. Tra pochi giorni lei potrà stringere tra le sue braccia la piccola Luna Maria.

Belen Rodriguez Foto da Instagram

Lei ed Antonino Spinalbese sono raggianti e carichi per questa nuova avventura della loro vita. E la bambina è già predestinata a diventare una stella dei social.

Presumibilmente ci saranno tanti scatti che i genitori entusiasti pubblicheranno su Instagram. Con Belen Rodriguez che tornerà a destreggiarsi tra pannolini e notti insonni.

Una felicissima pena che lei ha già sperimentato nel 2013 con la nascita di Santiago, il figlio avuto ai tempi da Stefano De Martino.

Ma tutto questo pregiudicherà la presenza di Belen Rodriguez in televisione? A fornire una risposta è proprio lei in persona.

Cosa farà lei dopo la nascita della figlia

Di recente la 36enne originaria dell’Argentina ha dichiarato che, nel corso della sua prima gravidanza, scelse di lavorare fino anche all’ottavo mese di gravidanza. Questo per non perdere delle opportunità professionali che magari non si sarebbero più riproposte.

E pure dopo la nascita di Santiago, Belen portò con sé il piccolo, ovunque. Così poté nutrirlo ed accudire a lui tra una pausa e l’altra, senza avvalersi di alcuna bambinaia.

Anche stavolta sarà così, al punto che sembra certezza la partecipazione di lei a due eventi televisivi. Rivedremo ancora la Rodriguez a “Tu si que vales”, assieme a Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara.

Ed il palinsesto le lascia libero anche uno spazio per un altro programma, presumibilmente su Italia 1. Potrebbe trattarsi di una nuova edizione di “Colorado”. Oppure essere una trasmissione del tutto nuova. Staremo a vedere.

Nel frattempo le attenzioni di lei e del “papà in pectore” Antonino Spinalbese sono tutte rivolte ai prossimi giorni. La nascita di Luna Maria è prevista per i primi giorni di luglio.