Belén Rodriguez non sposa Antonino Spinalbese, il divorzio da De Martino ancora da formalizzare

Belén Rodriguez sposerà Antonino Spinalbese prima che nasca Luna Marie, la bambina che aspettano. Corre sul web l’indiscrezione relativa alle seconde nozze della showgirl argentina e dell’hair stylist che da un anno circa è il suo compagno. Una notizia secondo la quale la conduttrice e il fidanzato starebbero organizzando un matrimonio lampo che li renderà marito e moglie prima che nasca la loro bambina. Ma secondo fonti vicine a Fanpage.it, Belén non sta per andare all’altare per la seconda volta, almeno non nei prossimi mesi.

Nessun matrimonio tra Belén e Antonino Spinalbese

La notizia di un matrimonio imminente avrebbe colto di sorpresa perfino la diretta interessata. Non ci saranno nuove nozze, apprende Fanpage.it, certamente non in un arco di tempo tanto breve e prima della nascita della secondogenita della conduttrice. Del resto, la stessa Belén a Verissimo aveva fatto sapere di non essere propensa all’idea di sposarsi di nuovo, sebbene il compagno le chieda la mano ogni giorno.

in foto: Belén Rodriguez con il compagno Antonino Spinalbese

Il divorzio da Stefano De Martino

Sposare Antonino nell’arco dei prossimi due o tre mesi avrebbe inoltre un impedimento difficilmente superabile dal punto di vista formale. All’epoca della riappacificazione con Stefano De Martino, suo ex marito, la Rodriguez aveva fatto sapere che la pratica di divorzio non era mai stata ufficialmente completata, sebbene non per volere dei diretti interessati. “In realtà non è mai arrivato neppure il divorzio”, aveva dichiarato l’argentina nell’aprile 2019. Proprio in quel periodo i due erano tornati insieme, salvo poi lasciarsi definitivamente un anno dopo. Quella situazione, da un punto di vista meramente burocratico, non sarebbe ancora risolta. Difficile quindi che Belén possa sposare il suo Antonino senza prima concludere formalmente il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, con il quale ha mantenuto un rapporto civile.