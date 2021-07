belen-rodriguez,-nuovo-progetto-con-i-fratelli-va-storto:-polemiche-e-attacchi

Belen Rodriguez lancia una nuova linea con i fratelli ma qualcosa va storto sul sito: polemiche e attacchi

Belen Rodriguez, insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia ha lanciato un nuova linea di abbigliamento chiamata Hinnominate. Il progetto era già stato annunciato nelle scorse settimane sui loro social e ieri è avvenuto il lancio ufficiale. Tuttavia qualcosa è andato storto, cosa? In pratica la linea di abbigliamento dei fratelli Rodriguez è stata talmente apprezzata che in poco tempo il sito ufficiale è andato in tilt. A questo punto, tutti coloro che volevano acquistare i capi o semplicemente visitare il sito suddetto si sono riversati sui social di Belen Rodriguez senza risparmiare polemiche e attacchi per l’intoppo.

Belen Rodriguez, linea di abbigliamento con Cecilia e Jeremias. La replica agli attacchi: “Stiamo provvedendo”

Per annunciare la bella novità del lancio della nuova linea di abbigliamento, Belen Rodriguez ha postato una serie di foto insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias. Tuttavia, come suddetto, il sito in poco tempo è andato in crash scatenando attacchi e polemiche da parte degli utenti. La showgirl argentina è quindi intervenuta sui social per fare un chiarimento: “Stiamo rimettendo a posto il sito per i troppi accessi” ed aggiungendo che tutti i tre fratelli argentini sono felici ed entusiasti del loro brand: “Orgogliosi di un progetto nato dall’amore.”

Belen Rodriguez torna a Tu si que vales dopo il malore: quando va in onda lo show

Belen Rodriguez, inoltre, dopo aver partorito pochi giorni fa la sua seconda figlia Luna Mari è ritornata subito al lavoro, durante le registrazioni di Tu si que vales, tuttavia, ha avuto un malore e per questo le registrazioni delle nuove puntate sono saltate. Nel frattempo nei giorni scorsi è stato reso ufficiale quando andrà in onda la nuova edizione di Tu si que vales, sabato 18 settembre, ed un retroscena su Milly Carlucci e Ballando.

L’articolo Belen Rodriguez, nuovo progetto con i fratelli va storto: polemiche e attacchi sembra essere il primo su LaNostraTv.