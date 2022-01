Belen Rodriguez, Parla la mamma del suo ex “Ecco perché la lasciano tutti, Quello che fa agli uomini è terribile”

Belen Rodriguez è sicuramente tra le show girl più chiacchierate e oggi, a parlare di lei, è intervenuta la madre di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano è diventato noto al mondo del gossip proprio per la sua storia con la bellissima argentina. Da quel momento i contatti con modelle e influencer non sono mancati e i pettegolezzi che lo riguardavano si sono rincorsi. Così, Alfonso Signorini ha fatto di tutto per averlo nel Grande Fratello Vip, dove il giovane sta ottenendo un discreto successo. Lontano dall’idea di latin lover che ci eravamo fatti di lui, si è dimostrato molto dolce e desideroso di affetto.

Oggi a parlare delle sua molte storie d’amore è la sua mamma, Esmeralda Vetromile, che ha rilasciato un’intervista al Corriere. Ovviamente, il primo nome sul quale si è concentrata è proprio quello della famosissima show girl: “A conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato. Speriamo finisca presto. Belen è una donna molto intelligente. Una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. E’ così che si è trovato catapultato in questa situazione”.

Insomma, non sono state belle parole per la bella argentina. Ma una madre apprensiva sa ben riconoscere la compagna giusta per il figlio. Non solo, questo potrebbe ben spiegare perché Belen Rodriguez sia così sfortunata in amore. L’abbiamo vista ammettere di avere le corna, abbiamo colto le sue sofferenze che non nasconde sui social network, ci siamo domandate più e più volte come sia possibile trovare l’uomo giusto se anche una perfetta come lei non ci riesce. Ma non avevamo sentito mai parlare le mamme dei suoi ex più importanti, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino.

Sicuramente le nonne dei suoi figli avrebbero potuto farci comprendere meglio i motivi per cui Belen Rodriguez potrebbe non essere una buona compagna. A dire la sua è dovuta intervenire la madre di Gianmaria Antinolfi. Parole le sue che potrebbero far storcere il naso a molte di noi. Sicuramente la show girl è piena di idee, di lavoro, di amici e circondata dalla famiglia. Non deve essere semplice entrare nel suo magico mondo, fatto di impegni e di serate. Ma gli uomini sono ben consapevoli di quello cui stanno andando incontro, e non dovrebbero voler cambiare o rendere più dipendente la propria partner.

Belen Rodriguez ha bisogno di un uomo che riesca ad amarla per quel che è, anche se concentrata su se stessa e molto emancipata. ma la madre di Gianmaria Antinolfi ha avuto da ridire anche su un’altra ex, Soleil Sorge: “Lei ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità.” L’imprenditore napoletano ha avuto un flirt anche con Sophie Codegoni e, ultimamente, con Federica Calemme, appena entrata al Grande Fratello Vip. Ecco che ne pensa sua madre: “Si proietta sulla ragazza che ha davanti per il suo sogno di costruire una famiglia tradizionale. Senza aspettare di conoscerla e scoprire com’è veramente”.

