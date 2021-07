Belen Rodriguez porta a casa Luna Marì. La reazione sorprendente di Santiago

Belen Rodriguez, il primo incontro tra Luna Marì e Santiago

Belen Rodriguez da pochi giorni è diventata mamma per la seconda volta della sua splendida Luna Marì. La bambina nata dall’amore con Antonino Spinalbese ha già conquistato il web, dove è stata ufficialmente presentata attraverso alcune immagini postate dalla showgirl argentina. Proprio ieri però, Luna Marì ha fatto un’altra conoscenza importante, quella con suo fratello Santiago, figlio del precedente matrimonio di Belen con Stefano De Martino. Infatti la showgirl argentina, dimessa dall’ospedale è tornata a casa con il nuovo membro della famiglia desiderosa che i due fratelli potessero finalmente incontrarsi. Belen Rodriguez ha immortalato il tenero momento con un breve video postato tra le sue Instagram stories in cui si vede Santiago tenere in braccio Luna Marì. “Com’è Santi?”, domanda la showgirl al figlio, e lui prontamente risponde: “Bella”.

Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale, la festa di benvenuto per Luna Marì

Belen Rodriguez dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale per riprendersi dalle fatiche del parto è stata dimessa. La showgirl si mostra in auto mentre torna alla sua vita di tutti i giorni, desiderosa di dare il benvenuto ufficiale nella famiglia alla piccola Luna Marì. Infatti, una volta giunta a destinazione la showgirl argentina mostra attraverso alcune stories una stanza tutta addobbata per festeggiare la nuova nata. Ci sono palloncini rosa ovunque, addobbi a forma di luna e un piccolo rinfresco servito per gli invitati al festeggiamento.

Belen Rodriguez, primi giorni da mamma bis: “Sono talmente presa dalla situazione”

Belen Rodriguez da pochi giorni è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl argentina è al settimo cielo, felice di aver tra le braccia la sua Luna Marì e grata per tutto l’affetto ce sta ricevendo dalle persone care e dai suoi numerosi fan. Attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram, Belen Rodriguez ha voluto ringraziare pubblicamente coloro che le hanno fatto gli auguri assicurando che risponderà con calma a tutti. “Sono talmente presa dalla situazione”, ha evidenziato Belen.

L’articolo Belen Rodriguez porta a casa Luna Marì. La reazione sorprendente di Santiago sembra essere il primo su LaNostraTv.