Belen Rodriguez pronta a sposare Antonino Spinalbese? Ecco la verità

Belen Rodriguez non sposa Antonino Spinalbese: arriva la smentita

In questi ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni online sul fatto che Belen Rodriguez sarebbe in procinto di sposare Antonino Spinalbese. Difatti in base a questi rumor Belen Rodriguez vorrebbe convolare a nozze con Antonino Spinalbese prima di mettere al mondo la loro bambina. Al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito tali illazioni, lasciando il dubbio nei loro fan. A fare però chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato giusto poco fa Gabriele Parpiglia sul portale Giornalettismo. Cosa ha detto? L’informatissimo giornalista ha smentito in tutto e per tutto tali illazioni, asserendo che Belen Rodriguez non sposerà Antonino Spinalbese:

“Al contrario dei rumors apparsi nelle ultime ore, Belen Rodriguez in questo momento pensa solo a diventare mamma…”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: niente nozze per la coppia

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si sposeranno, almeno per il momento. Gabriele Parpiglia per il portale di news Giornalettisimo ha comunque tenuto a chiarire che questa possibilità non è da escludere in futuro:

“Niente nozze con il suo nuovo compagno e futuro papà Antonino, almeno per ora. La coppia ‘allarga’ la famiglia e per il matrimonio c’è e ci sarà ancora il giusto tempo…”

Insomma Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez potrebbero sposarsi, ma pare davvero non ci sia alcuna fretta da parte di entrambi, i quali diventeranno molto presto genitori.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: ecco quando nascerà la loro bambina

Accantanata al momento l’idea di un matrimonio flash tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, sulla quale Jonathan ha svelato un retroscena, adesso sono in tanti a chiedersi quando nascerà la loro bambina. A quanto pare non manca tantissimo. Difatti la bambina di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese nascerà in piena estate. Si ricorda che Belen e Antonino hanno già scelto il nome piccola: Luna Marie.

L’articolo Belen Rodriguez pronta a sposare Antonino Spinalbese? Ecco la verità sembra essere il primo su LaNostraTv.