belen-rodriguez,-pubblica-una-foto-e-il-web-la-massacra-“faresti-prima-a-…”

Belen Rodriguez questa estate 2021 sembra sia stata al centro del gossip e sotto i riflettori. Come tutti sappiamo, la nota showgirl Argentina ha partorito soltanto da alcune settimane la sua piccola Luna Marì, la bambina che ha avuto dal suo compagno Antonino Spinalbese. Nemmeno tempo di partorire però Belen sembra essere tornata al lavoro, visto che erano già iniziate le registrazioni di tu Sì que vales. In realtà però è stata anche molto attiva sui social network dove ha condiviso tante immagini, tanti video della sua bambina e non solo. Sembrerebbe che Belen abbia anche condiviso alcune immagini di lei che la ritraggono senza veli e come potete già immaginare, queste foto hanno fatto infuriare molti follower. Ma cosa è accaduto?

Belen Rodriguez, mamma per la seconda volta da pochi giorni

Ebbene sì, Belen Rodriguez da qualche settimana è diventata mamma per la seconda volta della sua piccola Luna Mari. Sembra che la showgirl però in questi giorni sia stata parecchio criticata per il fatto di essere tornata al lavoro subito dopo il parto. Poi la showgirl pare abbia ricevuto anche delle critiche per avere iniziato subito a fare attività fisica e infine sembra essere finita al centro delle polemiche anche per le sue labbra che nell’ultimo periodo sembrano essere effettivamente più voluminose.

La showgirl pubblica delle foto senza veli, la reazione del popolo del web

A pochi giorni dal parto, Belen però sembra sfoggiare una forma fisica davvero smagliante e sembra essere anche perfetta così come lo era anche prima. La showgirl argentina è stata molto attiva sui social network e sembra che alcuni scatti che la ritraggono completamente senza veli, abbiano fatto storcere il naso a molti suoi follower. Si tratta di fotografie o meglio di selfie che Belen avrebbe fatto allo specchio coperta soltanto da un asciugamano di colore bianco. Sotto a queste foto sono arrivati tutta una serie di commenti, molti di questi positivi e sicuramente tanti complimenti per la sua bellezza e per la sua forma fisica davvero incredibile.

Piovono critiche sotto al post

Non sono però mancati i commenti negativi ed anche le critiche nei confronti di Belen, soprattutto per il fatto di essere una mamma e di non potersi quindi più permettere questo tipo di foto. “Vestiti che hai 2 figli”; “Fai prima a spogliarti, tanto sei abituata”; “E toglila fai prima, che squallore mamma mia”; “Ma una donna deve per forza (s)vestirsi così per sentirsi bella, apprezzata? La sensualità e la bellezza è anche altro, si può essere ASSAI SEXY anche con il **** coperto”; “Ecco!! Ci risiamo aspettavo questo momento…(foto).avanti il prossimo!! Ma il tuo Antonio è un altro poverino”. Questi alcuni dei commenti che sono apparsi sotto al post in questione. Ovviamente come spesso è già accaduto in passato, Belen avrà sicuramente letto questi tipi di commenti negativi, ma ha preferito non rispondere.