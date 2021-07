Belen Rodriguez, “quanto manca?” e lei spiazza tutti: è arrivata la notizia tanto attesa

Belen Rodriguez è pronta a dare alla luce la sua piccola Luna Marì: ma quanto manca al parto? Lei lo rivela!

Belen Rodriguez, quanto manca al parto: lei lo rivela (fonte instagram)

Manca davvero poco e Belen Rodriguez darà alla luce la piccola Luna Marì. In questi giorni non si parla d’altro, sembra che l’attesa sia davvero alta, perchè, sappiamo, sembrerebbe sia questione di giorni, se non addirittura poche ore.

Belen Rodriguez, clamorosa decisione prima del parto: l'incredibile indiscrezione

Nelle ultime ore, come riportato da Il Corriere del Veneto, è stata diffusa l’importante decisione presa da Belen e dal suo compagno Antonino Spinalbese. Sembrerebbe, infatti, da quanto si apprende, che la coppia, abbia deciso di far nascere la bambina, non a Milano, ma a Padova. Ovviamente, si tratta soltanto di un’indiscrezione, e tutto potrebbe cambiare. Ma esattamente, quando avverrà il parto? Proprio da pochissimo, la bellissima showgirl ha accennato qualcosa, rivelando quando ‘arriverà’ la piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez, quanto manca al parto: è arrivata la notizia tanto attesa

Belen Rodriguez, presto, molto presto, darà alla luce la piccola Luna Marì. Ormai, manca davvero pochissimo e molti si chiedono quando avverrà la nascita della bambina. In queste ultime settimane la showgirl e il suo compagno Antonino Spinalbese, hanno messo a punto i preparativi in casa.

No, la figlia di Belen Rodriguez ed Antonino non si chiamerà Luna Marie: spunta il 'dettaglio'

Tutto sembra essere pronto, in attesa che la nuova arrivata possa illuminare ancora di più la bellissima famiglia. La domanda più gettonata sembra essere proprio questa: quanto manca al parto? Belen pare abbia dato un piccolo indizio, se l’è lasciato proprio sfuggire, se così vogliamo dire. Infatti, in basso alla sua ultima foto pubblicata su instagram, in cui appare insieme al piccolo Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino, la showgirl ha risposto ad un utente, e ha così rivelato:

La showgirl risponde ad un utente e fa capire quanto manca al parto (fonte instagram)

Ebbene, come possiamo leggere dal commento in risposta, sembrerebbe che non manchi assolutamente nulla, perchè, la conduttrice di Tu si que vales ha scritto: “Proprio niente”, che stia per dare alla luce la piccola Luna Marì a breve? O forse, la bellissima Belen sia in attesa, dopo la fine dei nove mesi previsti. Non ci resta che attendere la lieta notizia!