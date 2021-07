belen-rodriguez,-quel-brutto-difetto-non-passa-inosservato.-la-foto-la-incastra

Belen Rodriguez sembra incarnare con il suo fascino la perfezione assoluta, ma anche lei ha qualche difetto: uno, in particolare, stupisce.

Fascino irresistibile, ormai da molti anni conosciutissimo in Italia, sua patria d’adozione, per Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez (foto da profilo ufficiale Instagram)

La splendida showgirl argentina è diventata un’icona assoluta di femminilità, un vero e proprio culto per il pubblico maschile.

Anche adesso che è in dolce attesa, continua, di tanto in tanto, ad aggiornare il suo profilo Instagram. Ormai manca poco alla nascita della sua secondogenita Luna Marì, figlia del nuovo compagno Antonino Spinalbese.

La storia tra i due, iniziata lo scorso anno dopo la rottura definitiva di lei con Stefano De Martino, prosegue a gonfie vele. I due sono felicissimi e non vedono l’ora che arrivi la piccola.

Anche in questo periodo, però, Belen deve avere a che fare con gli hater che non risparmiano commenti al veleno.

Belen Rodriguez, quel dettaglio che non sfugge: ma la replica lascia senza parole

In occasione dell’ultimo scatto sul suo profilo Instagram, infatti, qualcuno ha commentato criticando la foto della sudamericana.

Un primo piano in bianco e nero in cui Belen conferma tutta la sua bellezza, ma anche lei ha qualche piccolo difetto e non è perfetta. “Si vede un pelo nel naso”, ha scritto una utente.

Un commento che tuttavia ha visto immediatamente gli altri followers di Belen accorrere in suo soccorso e difenderla dalla critica, ritenuta decisamente fuori luogo e strumentale.

A sorprendere tutti, però, è stata la risposta della stessa Belen, che ha replicato al commento con una gran bella dose di autoironia:

Cazzarola da quando le ho tagliate con la forbice mi escono più lunghi!

Una battuta che ha fatto sorridere tutti e ci mostra una Belen decisamente più ‘umana’. Sarà per il lieto evento ormai in arrivo, ma la showgirl ha deciso di prendere la vita con molta più leggerezza del solito. Le cose importanti sono altre.

A questo punto, è solo conto alla rovescia verso la nascita della piccola Luna Marì. Manca pochissimo, ma già sappiamo che la bambina sarà immediatamente ‘adottata’ dalla comunità di Instagram.