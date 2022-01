Belen Rodriguez rivela perchè è finita con Antonino: “Mi ha tradita. Ecco come l’ho scoperto”. Fan sotto choc

Belen Rodriguez ha ammesso pubblicamente di avere le corna. La show girl argentina è l’eroina di tutte noi. Bella, simpatica e sensuale al massimo, sembra avere in comune con noi comuni mortali i problemi con gli uomini. Le sue relazioni terminano sempre in malo modo e risulta evidente che sia proprio lei a soffrirne maggiormente. Già le voci riguardo i tradimenti di Stefano De Martino si rincorrevano, ma adesso sembra che questo possa essere il motivo che ha indotto anche la fine dell’amore con Antonino Spinalbese. Del resto, è tutto accaduto da un momento all’altro.

Neanche il tempo di festeggiare il primo mese di Luna Marì, la new entry di casa Rodriguez nata dalla loro storia, che già c’era aria di crisi. Il famoso parrucchiere è scomparso da tutti i post e le stories di Belen, che sembra averlo definitivamente eliminato dalla sua vita. Questa volta, però, la show girl non ha fatto dichiarazioni e ancora nessuno conosce il motivo che l’ha spinta alla separazione, soprattutto con una figlia così piccola. Fino ad oggi. La show girl argentina ha affermato con alcune stories su Instagram di avere le corna. Una notizia che subito ha fatto il giro del web.

Belen Rodriguez è in viaggio con una sua cara amica, Patrizia Griffi, il cui nome su Instagram è la Pettinose. Le due donne sono anche socie d’affari in quanto la bionda è direttrice di un salone di bellezza a Milano che hanno aperto insieme. La destinazione è Punta del Este, in Uruguay, e la show girl come sempre sta documentando ogni momento. Dai biglietti aerei, alle foto in aeroporto, passando per il libro che le sta tenendo compagnia fino all’arrivo nel lontano Sud America. Il giovane Santiago è a Napoli con Stefano De Martino mentre la piccola Luna Marì è con Antonino Spinalbese.

Libera da impegni, Belen Rodriguez ha deciso di andarsi a divertire, probabilmente per lasciarsi alle spalle questa nuova delusione amorosa. Ma non si trattiene dal lanciare della frecciatine ai suoi ex. Tutto è accaduto quando la Pettinose l’ha ritratta con il filtro che crea delle false corna sulla parte superiore della testa: “Anche Belen ha scelto le mie corna, sei pazzesca”. Ma Belen subito risponde “Le corna sono solo tue? Io penso di averle.” Al che l’amica fa un riferimento al suo ex marito: “Le avevi avute” probabilmente riferendosi a quelle del passato. E’ stato in quel momento che la show girl ha lanciato lo scoop.

“No le ho sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno” ha affermato Belen Rodriguez, facendo chiaramente intendere che anche la sua ultima relazione è terminata alla stessa maniera di sempre. Ultimamente sono girate voci che riguardano una nuova relazione di Antonino Spinalbese, magari proprio con la donna con cui ha tradito la bella argentina. Intanto, Patrizia Griffi cerca subito di stemperare l’atmosfera con una battuta: “Siamo come i cestini di lumache, piene di corna”. Grazie Belen, per insegnarci che anche quando siamo perfette gli uomini possono essere degli stronzi.

