Belen Rodriguez, sapete cosa faceva a una certa età? Il VIDEO che svela tutta la verità

La super modella argentina prima di diventare una delle influencer più seguite in Italia ha svolto dei lavori che nessuno si immagina.

Tra pochissime settimane Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese diventeranno genitori della piccola Luna Marie, una grande gioia per la neo coppia che ha voluto fin da subito far crescere la propria famiglia nonostante le critiche ricevute.

La showgirl ha confessato di essere un po’ in ansia per il parto ora che la data si avvicina ma anche felicissima che presto il figlio Santiago possa conoscere la tanto attesa sorellina.

Lei continua a essere ancora molto ambita per servizi fotografici e shooting, un successo che ha guadagnato negli anni e che si manterrà inalterato anche dopo la nascita della secondogenita.

Negli anni scorsi alla conduzione di “Tu si que vales” e “Pequenos gigantes”, per Belen però non è sempre stato così, in gioventù ha svolto anche lavori molto più umili.

Belen Rodriguez che lavori svolgeva a 16 anni?

Lo scorso 28 marzo la modella si è presentata a “Domenica In” per raccontarsi a cuore aperto in un’intervista con Mara Venier.

Ha avuto modo anche di descrivere la sua vita prima di arrivare in Italia, tanti i lavori svolti negli anni per fare la gavetta ma che le hanno consentito di diventare autonoma.

“Io lavoro da quando ho 16 anni. Il mio primo lavoro è stato dare i volantini per la strada”, così ha esordito Belen.

Ho fatto la pizzaiola, la cameriera, ho fatto di tutto e di più. Ero anche contenta perché comunque portavo i miei soldini a casa, però ero ambiziosa e credevo tanto in me stessa.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, Filippo Bisciglia sconvolto: triste annuncio prima del via

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti, la dolorosa confessione sul passato: il triste racconto

Parole che hanno sorpreso tuti in studio compresa Mara che si è congratulata con lei per averlo ammesso, un monito per tanti giovani che vogliono far strada ma partono dai lavori più umili.