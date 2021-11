belen-rodriguez-scrive-una-poesia-per-se-stessa-e-la-pubblica-sui-social

View this post on Instagram

“Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza”. Belén. ( abbiamo fatto la traduzione di un piccolo fragmento che ho scritto, così capite meglio ciò che pensò, ciò che dico)