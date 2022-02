belen-rodriguez,-senza-freni-umilia-alessia-marcuzzi:-“sembra-ubriaca-…”

Nella serata di mercoledì 9 febbraio 2022 è andata in onda la prima puntata de Le iene con Belen Rodriguez alla conduzione. E’ stata una puntata davvero ricca di sorprese e sembra che Belen abbia dato il meglio di se facendo delle rivelazioni anche molto importanti. Al suo fianco Teo Mammuccari.

Le Iene, Belen Rodriguez alla conduzione del programma con Teo Mammuccari

Ad ogni modo, nel corso della serata la neo conduttrice de Le iene sembra si sia anche sottoposta ad un gioco, ovvero quello del Passaparolaccia. Questo gioco prevedeva che Belen si esprimesse in modo piuttosto chiaro e deciso, senza alcun freno, il suo pensiero su tutto quello che le veniva chiesto. Il tutto ad una condizione, ovvero non rivelare i soggetti ai quali si riferisse, anche se obiettivamente, è stato sin da subito facile capire i soggetti. E’ stato proprio durante questo gioco che non sono mancati i colpi di scena e le dichiarazioni di Belen che hanno lasciato davvero senza parole.

Le parole su Emma Marrone

“Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla è una persona con le palle”. Queste ad esempio le parole espresse su Emma Marrone, con la quale ricordiamo in passato ha avuto delle diatribe per il fatto che quando Belen ha conosciuto Stefano De Martino, quest’ultimo stava proprio con la cantante salentina. E’ stato però nel momento in cui ha parlato di Alessia Marcuzzi che le sue parole sono apparse davvero incredibili.

Le dichiarazioni inaspettate su Alessia Marcuzzi

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle cene e ci siamo divertite tanto. Non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante”. Queste le parole di Belen su Alessia, che sono arrivate come un fulmine a cielo sereno. Un pò di tempo fa era venuta fuori una storia secondo la quale Stefano De Martino avesse tradito Belen proprio con Alessia, ma tutti e tre avevano smentito categoricamente che ciò fosse accaduto. Adesso le cose sembrano essere diverse. Che finalmente Belen abbia deciso di dire come stanno effettivamente le cose?