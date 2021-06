Belen Rodriguez si bagna, il costume bianco la tradisce: si vede tutto – FOTO

Anche incinta e con il pancione, Belen Rodriguez non riesce a nascondere niente, questa volta tradita dal costume bagnato.

È in pieno hype, la showgirl sudamericana. Ormai manca davvero molto poco al grande giorno in cui entrerà in sala parto. E Belen Rodriguez ci tiene a ricordarcelo in ogni occasione possibile.

La 36enne sta per portare al termine la gravidanza al termine della quale nascerà una nuova piccola vita. Si tratta di Luna Maria, la figlioletta che lei ha concepito nello scorso autunno assieme ad Antonino Spinalbese.

La piccina sarà il frutto di questo loro grande amore, sorto nel corso dell’estate del 2020. Con Spinalbese, Belen Rodriguez è davvero rinata. La delusione per essere stata lasciata da Stefano De Martino è del tutto sfumata, grazie alla presenza del 26enne hair stylist, che cura l’aspetto di tante bellissime vip.

Con questa foto è lei la regina dei social

“Ultime settimane”, lei scrive. Ed ecco che si mostra all’interno di una foto nella quale fa sfoggio di enorme sensualità. Come una Venere che emerge dalle acque, Belen Rodriguez fa lo stesso.

Viene fuori dal mare, e lo fa con un incidere da dea. Con una aurea di bellezza e di fascino che fulmina e trapassa chi si ferma ad ammirarla. Non c’è niente da fare, nonostante non sia più una ragazzina, la migliore resta sempre lei.

Perché di ventenni succinte pronte a conquistare i social sono pieni i vari Instagram ed altri. Ma come Belen Rodriguez veramente non c’è nessuna.

Lei e Diletta Leotta si contendono il titolo di regina di Instagram in Italia, forti entrambe di milioni e milioni di followers. A tutte le altre restano le briciole.

Ed ora non resta che aspettare l’inizio di luglio, quando finalmente quel pancione sparirà e tutti noi faremo la conoscenza di Luna Maria.