belen-rodriguez-sotto-la-doccia,-il-video-bollente-mette-i-brividi

Il filmato sotto la doccia è un ricordo che Belen Rodriguez ha condiviso con i fan, quanto le manca il caldo dell’estate e i bagni in mare

“Non vedo l’ora di rivederti mare” scrive Belen Rodriguez a margine dell’ultimo video hot pubblicato sulla sua pagina Instagram da 9,7 milioni di follower. La vediamo sotto la doccia in mezzo a delle foglie di palma, un video in penombra in cui la si vede mezzo busto mentre si sciacqua.

Lei come al solito è sempre mozzafiato, è una delle donne in assoluto con maggiore carica erotica che viene trasmessa nel portamento fiero e nello sguardo sempre acuto e vispo. Oltre 82mila like in poco meno di mezzora per questo brevissimo filmato.

Un ricordo nostalgico che la bella showgirl ha condiviso con amarezza, lei che ama tantissimo il mare e l’estate sta soffrendo in modo tremendo questa clausura forzata come spesso ci spiega nelle stories della sua pagina social.

Belen Rodriguez, “buon sabato a tutti i divanari”. La linguaccia strega i fan

Belen Rodriguez (screen Ig)

La showgirl sembra felice in questo momento, è da settimane ormai infatti che circola la voce della sua seconda gravidanza che aspetterebbe dal suo attuale fidanzato, l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Non ci sono state però per ora conferme o smentite da parte dei diretti interessati, solo tanti post romantici che li vede abbracciati e felici come non mai. Nelle stories di Instagram però mentre si mostra allo specchio ai fan non è passato inosservato un dettaglio particolare, ovvero che lei indossa un braccialetto arancione per le nausee gravidiche.

Belen Rodriguez braccialetto (screen Ig)

Ovviamente si tratta di un grosso indizio e una coincidenza da non sottovalutare che sicuramente ha fatto drizzare le orecchie a molti. Nel frattempo però si gode il sabato sera sul divano, “Buon sabato a tutti i divanari” scrive nelle stories per informare che la sua serata sarà all’insegna dell’assoluto relax a casa.