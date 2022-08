belen-rodriguez-sta-vivendo-un-incubo?-scoop:-“teme-di-perdere-de-martino”

Belen Rodriguez ha paura di perdere Stefano De Martino: lo svela Nuovo Tv

Ma cosa sta succedendo a Belen Rodriguez, tra le vacanze estive e l’imminente ritorno in televisione con Tu sì que vales? Pare proprio che tema di perdere di nuovo Stefano De Martino ora che l’ha ritrovato per la terza volta. E a svelarlo ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv in un editoriale. D’altronde il conduttore di Rai2 è corteggiatissimo dalle ragazze che fanno a gara per sedurlo, e i fan già lo volevano accoppiato con Andrea Delogu, anche se tra loro due c’è solo una grande alchimia artistica che si può ammirare guardando i Tim Summer Hits, che sono un successo televisivo.

Antonino Spinalbese in pole per il GF Vip: Belen teme che possa svelare segreti scomodi?

E ora c’è un’altra preoccupazione che fa grattare il capo della conduttrice di Tu sì que vales: il suo ex Antonino Spinalbese è in pole position per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, giunto alla sua settima edizione con la conduzione di Alfonso Signorini, e come svela il sopracitato settimanale pare che lei abbia paura che lui possa svelare segreti scomodi. Anzi, voci di corridoio vorrebbero che lei gli abbia intimato di fare il suo percorso senza parlare della sua relazione con lei e della figlia che hanno avuto. Sarà una richiesta un po’ difficile da rispettare dato che se Antonino è da considerarsi un vip è solo ed esclusivamente per la sua passata relazione con Belen.

Andrea Delogu e Stefano De Martino convincono sempre di più: Belen è gelosa?

Che Belen Rodriguez sia gelosa del feeling che c’è tra Andrea Delogu e il suo Stefano De Martino? I bene informati dicono proprio di sì e alcuni indizi social lo stanno facendo pensare sempre di più. Comunque la rossa di Rai2 non ha mai nascosto che tutte le illazioni e i gossip usciti negli ultimi mesi siano falsi: tra loro due c’è solo una grande alchimia artistica e niente di più; d’altronde entrambi sono impegnati sentimentalmente quindi Belen, che non se lo aspettava, non deve assolutamente temere nulla e godersi l’affetto del compagno, dei suoi due figli e della sua numerosa famiglia, che potrebbe presto allargarsi dato che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno la ferma intenzione di sposarsi e di fare un figlio.

L’articolo Belen Rodriguez sta vivendo un incubo? Scoop: “Teme di perdere De Martino” sembra essere il primo su LaNostraTv.