belen-rodriguez,-un-gesto-non-passa-inosservato:-c’entra-stefano-de-martino

Stefano De Martino, baci e carezze con la compagna: nessuna crisi per la coppia

Nessuna crisi tra Belen Rodriguez e l’ex marito. La coppia è tornata di nuovo insieme dopo alcuni giorni di distanza, dovuti agli impegni professionali di lui. Il giudice di Amici infatti è impegnato con il Tim Summer Hits, festival condotto con Andrea Delugu su Rai2, mentre la bella argentina si è concessa dei giorni di relax a Ibiza con la famiglia e ha festeggiato il compleanno di Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, e i trent’anni del cognato Ignazio Moser. Il weekend appena trascorso ha visto la coppia di nuovo insieme e questa volta senza figli e amici. La showgirl e il conduttore sono stati in barca a Ponza, lontani da occhi indiscreti per vivere il loro amore in totale libertà. Non sono mancati però i video sui social per immortalare la bellezza del mare, il tramonto e una coppia innamorata. La conduttrice di Tu si que vales infatti ha condiviso nelle sue storie su Instagram il viaggio in barca con il compagno, mostrando baci e carezze. Il gesto dei piedi di lei che cercano quelli di lui in particolare non è passato inosservato, segno che la bella argentina non ha mai dimenticato il ballerino.



Belen Rodriguez su di giri in vacanza: il ballo sfrenato per il compagno

Sulla barca Santiago, dedicata al figlio, la showgirl si è mostrata felice e serena. Una serenità ritrovata grazie all’amore per Stefano De Martino che è tornato a farle battere il cuore dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese. Un amore che, nonostante le tempeste sentimentali, non è naufragato e sembrerebbe essere destinato al “per sempre”. La bella argentina si è mostrata raggiante nelle sue Instagram Stories e ha dedicato al marito un balletto scatenato sulle note di “Rotolando verso sud” dei Negrita. Una fuga d’amore senza figli e senza amici per la coppia che ha deciso di godersi un fine settimana in due.

“Questa è vita”, il post sui social della conduttrice di Tu si que vales

“Questa è vita”, ha commentato su Instagram Belen Rodriguez, immortalando il tramonto sul mare (come visibile cliccando su questo link). La conduttrice di Tu si que vales, che si è ripresa dal covid di recente, sta vivendo decisamente un momento d’oro grazie all’amore ritrovato per Stefano De Martino, a una famiglia sempre presente e ai successi professionali (in queste settimane sono partite infatti le riprese del talent di Canale5).

