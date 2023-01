belen-rompe-il-silenzio-su-stefano:-“mi-ha-lasciato-lui,-non-eravamo-solo-in-due-nella-nostra-coppia”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più felice che mai e oggi la show girl si è sentita libera di commentare alcuni dei pettegolezzi che li hanno travolti negli ultimi anni. Intanto il mondo del web è sicuramente dalla loro parte. Gli amori nati sul piccolo schermo esercitano sempre il loro fascino. Vedere poi il giovane scugnizzo napoletano riuscire a conquistare la più bella e chiacchierata show girl del momento, ha lasciato tutti senza parole. Una favola che si trasforma in realtà, a parti inverse. La loro storia d’amore però è stata molto frastagliata e speriamo che questa sia la volta giusta.

Belen Rodriguez ha parlato dell’inizio dell’amore con Stefano De Martino e dei motivi che li hanno spinti al primo allontanamento: “quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva ventidue anni e io ventisei: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere. Esserci lasciati credo sia la cosa più naturale che potesse succedere”. Un amore immaturo che non poteva resistere a tutte queste pressioni. Ma che poi ha resistito nel tempo, perché loro due si sono ritrovati ancora e ancora.

Belen Rodriguez ha voluto anche parlare della sua famiglia. In molti sostenevano che a Stefano De Martino desse fastidio la costante presenza della grande famiglia argentina nella sua vita e nella sua casa: “In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santiago mi sono fatta aiutare tanto da mia madre. Ma se parliamo di pranzi e cene, a mio marito piace tantissimo stare insieme: Stefano è di Napoli. Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali”.

Ovviamente Belen Rodriguez si sfoga molto con sua madre, ma sicuramente sopportare il rapporto tra la moglie e la suocera è una situazione comune a tanti mariti d’Italia: “Naturalmente, avendo con mia madre un certo dialogo, anche profondo e passionale, ci siamo detti delle cose”. A quanto pare però non è stato il rapporto con la famiglia a rovinare quello con Stefano De Martino. La show girl argentina ha ammesso di essere stata lasciata da suo marito e di averci sofferto tantissimo. Oggi lo ha ritrovato anche grazie alla presenza del loro figlio, Santiago.

“Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto”. Belen Rodriguez ha finalmente coronato il suo sogno d’amore? Lo scopriremo, perché siamo certi che la donna ci regalerà ancora tantissimi pettegolezzi.

Belen rompe il silenzio su Stefano: “Mi ha lasciato lui, non eravamo solo in due nella nostra coppia” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

Vito Califano