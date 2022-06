belen-sceglie-zara-per-l’addio-al-nubilato-dell’amica,-l’abito-bianco-costa-60-euro-sul-sito-e-tutte-lo-vogliono

Belen ha scelto di indossare Zara per il suo weekend con le amiche. Il marchio spagnolo è diventato sempre più gettonato tra le star che vogliono vestire low cost. Viviamo nell’era dell’apparenza, ma soprattutto dei social network. Mentre un tempo riciclare un vestito era semplice, bastava cambiare compagnia e nessuno lo avrebbe riconosciuto, adesso bisogna pensare anche a quello che pensano i follower. Dal momento in cui ogni uscita, eventi, festa, è accompagnato da storie e scatti condivisi con tutti, finisce anche l’arte del riciclaggio e le donne devono sforzarsi di cambiarsi più e più volte.

Così anche per le star è diventato difficile vestire sempre con capi di alta moda. Per questo, volgono sempre più spesso lo sguardo verso quei marchi low cost che cercano di conservare un po’ di qualità. Zara è sicuramente il preferito di molte. Tra le sue clienti vanta anche Kate Middleton, la futura principessa consorte d’Inghilterra. Forse l’unica a non condividere i suoi outfit sui social, ma anche l’unica che viene paparazzata ogni volta che mette piede fuori il suo fantastico castello. E se la principessa d’Inghilterra sceglie il marchio spagnolo, come potremmo noi rinunciarvi?

Zara è sempre innovativo, pronto a copiare i look delle migliori passerelle e riproporli in chiave economica, ma sempre interessante. I suoi tessuti calzano bene e a tutti i tipi di fisico. Questa volta, a scegliere un suo modello è stata Belen Rodriguez, che attualmente si trova sul lago di Como per festeggiare l’addio al nubilato di una sua amica. Nozze in vista in questo periodo costellato di eventi, mentre la show girl sembra non essere più alla ricerca dell’amore. Tutti abbiamo notato che la fede è tornata finalmente al suo dito e a quello di Stefano De Martino, e la coppia tanto seguita è tornata a farci sognare.

Bisogna soltanto vedere stavolta quanto dura. Abbiamo ormai imparato a capire che il presentatore di Made in Sud è un birichino e che la sua bella partner non gli perdona determinati atteggiamenti. I litigi sono passionali e comportano lunghe separazioni, durante le quali lei non si fa mancare altri uomini. Questa volta, anche una gravidanza che ha dato alla luce la sua secondogenita.

Ma speriamo che tutto vada per il meglio e facciamo il tifo per loro. Intanto Belen Rodriguez per la prima cenetta tra donne ha scelto un abito in maglia bianco, stretto e lungo fino al ginocchio, che risalta il suo fisico longilineo e la sua abbronzatura già molto evidente. Sul sito di Zara si trova a 70 euro, ma ce ne sono anche altri modelli interessanti.

ZARA 69,95 EURO

ZARA 59,95 EURO

ZARA 49,95 EURO

