belen-si-“fida-di-antonino”-ma-qualcosa-va-storto:-la-reazione-della-mamma

Belen Rodriguez innamoratissima del suo Antonino Spinalbese. La modella argentina continua a ribadirlo sui social. Anche nelle ultime ore ha rimarcato il concetto, con tanto di dedica alla sua dolce metà. Dedica che naturalmente è stata tutto zucchero e miele. “Mi fido di te”, ha scritto sotto a uno scatto romantico e stilizzato in bianco e nero. I fan della showgirl hanno subito preso d’assalto il post, ma non tutti si sono pronunciati in maniera positiva. Anzi, non sono stati pochi coloro che hanno fatto cascare dosi di massiccio pessimismo in merito alla relazione sentimentale.

C’è chi ha definito Belen noiosa, chi le ha ricordato che sostenere pubblicamente di ‘fidarsi’ porta sfortuna, chi le ha detto di fidarsi solo di se stessa e chi ha attaccato in modo ancor più pesante, lanciando previsioni catastrofiche su un ‘non’ lieto fine della love story vissuta con Spinalbese. ‘Illusa’, ha tuonato qualcuno. Un altro utente ha detto di percepire che Antonino non è per nulla innamorato (chissà da cosa lo avrà capito…).

E ancora, c’è chi ha detto con sarcasmo di aspettare un po’ di tempo per vedere come andrà a finire la love story. E proprio su quest’ultimo commento è intervenuta Veronica Cozzani, ossia la mamma di Belen, Jeremias e Cecilia. “Fatti questa domanda: come si può essere tanto negativi?”, ha replicato la Cozzani, probabilmente stufa di vedere cotanta sfiducia circa la storia d’amore della figlia

Insomma, per la madre della Rodriguez non c’è proprio nulla da temere. Veronica infatti ripone molta fiducia nel ‘genero’ (Antonino e la showgirl, che hanno 11 anni di differenza – lui è il più giovane della coppia – non sono sposati). Nel frattempo in famiglia c’è trepidante attesa: Luna Marie, la figlia che porta in grembo la modella sudamericana, sarà accolta a breve. Il parto è previsto per metà luglio. Quindi tra un mese la piccina vedrà la luce.

Se Belen ha subito trovato amore e tranquillità dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, quest’ultimo è ancora single. Chiacchieratissimo dal gossip – che è sempre pronto a strillare flirt veri o presunti -, il conduttore campano a oggi è solo soletto. Solo amiche per lui.