Belen spiega perché la figlia si chiamerà Luna Marie, poi gaffe col padre

Belen Rodriguez è tornata in tv. Dopo le interviste a Verissimo e Domenica In è stata ospite di Canzone Segreta, il nuovo show di Serena Rossi, in onda su Rai Uno venerdì 9 aprile 2021. La showgirl ha ricevuto le sorprese del padre Gustavo, dei fratelli Cecilia e Jeremias e dell’amica Laura Chiatti. Presente pure Syria, che ha omaggiato con la sua voce la modella sudamericana.

Fasciata in un corto abito nero, che ben metteva in mostra il pancino che cresce, Belen Rodriguez ha parlato della sua nuova vita accanto ad Antonino Spinalbese. A quasi un anno dal primo incontro i due stanno per allargare la famiglia. In estate nascerà la piccola Luna Marie, la secondogenita di Belen dopo Santiago, avuto otto anni fa dall’ex marito Stefano De Martino.

A Serena Rossi Belen ha spiegato perché ha scelto il nome Luna Marie per la sua bambina. In realtà a scegliere il nome è stato Santiago, che non vede l’ora di conoscere la sorellina. Nessuna gelosia da parte del bambino, come ha chiarito mamma Belen. La Rodriguez ha poi voluto aggiungere il nome Marie a Luna per dare un “tocco poetico” alla sua bambina in arrivo.

Una decisione che subito è piaciuta ad Antonino Spinalbese, che condivide con Belen Rodriguez gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Nonostante la differenza d’età – lei 36 anni, lui 25 – Belen e Antonino sono molto complici e affiatati. E l’hair stylist con la passione per la fotografia ha immediatamente conquistato anche il resto della famiglia Rodriguez, che l’ha accolto a braccia aperte.

Durante l’ospitata a Canzone Segreta non sono mancate lacrime e pure una gaffe. Belen non ha riconosciuto il padre Gustavo sul palco. L’uomo ha accompagnato con la sua chitarra Syria, durante la performance di Gracias a la vida, una delle canzoni del cuore della Rodriguez. La showgirl si è accorta del genitore solo in un secondo momento e non ha perso l’occasione di rimarcare il talento e la bravura del suo papà.

L’altra canzone segreta di Belen è invece Una lunga storia d’amore, il capolavoro di Gino Paoli. A cantarlo sul palco di Canzone Segreta Laura Chiatti, amica da tempo della Rodriguez. Belen ha confidato che Una lunga storia d’amore è la canzone della sua relazione con Antonino Spinalbese. Una relazione che, come sottolineato da Cecilia Rodriguez, ha riportato gioia ed entusiasmo nella quotidianità di Belen.

“Antonino è l’uomo giusto per mia sorella. Lui le ha ridato fiducia nell’amore e in se stessa. Insieme sono perfetti”, ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, a sua volta felicemente fidanzata con Ignazio Moser.