belen,-spuntano-nuovi-dettagli-sull’ex.-ha-nascosto-tutto!-il-motivo

Continuano le indiscrezioni sulla telefonata che ha fatto l’ex di Spinalbese alla showgirl Belen. Lei racconta novità su Instagram.

Solo ieri davamo notizia della presunta telefonata fatta dalla modella e conduttrice argentina alla ex del compagno Antonino Spinalbese poco dopo essersi messi insieme.

Chiara Maria Mannarino, intervistata da DiPiù Tv aveva raccontato di quella chiamata solo per chiarire una volta per tutte quanto accaduto con lei visto che da allora non hanno più avuto modo di sentirsi. “Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo”, ha raccontato al settimanale.

Lei ha pensato quindi di smentire tutte le maldicenze esplose negli ultimi giorni e spiegare ulteriormente sulla sua pagina Instagram. Belen dal canto suo non ha ancora dato una sua versione dei fatti.

Chiara Maria Mannarino svela: “Come mai ora? La mia verità”

Sono molte le malelingue che nelle ultime ore si sono accanite con la modella dopo che ha fatto trapelare questa scomoda verità proprio adesso che Belen si appresta a dare la luce il suo secondogenito frutto dell’amore con Antonino.

Sulla sua pagina Instagram ha deciso di rendere più chiaro quanto successo per limare le critiche ricevute. “Mi state chiedendo come mai adesso e non un anno fa? Magari per i follower su Instagram? Magari per una bella copertina? Partiamo dal presupposto che di quella foto in copertina avrei fatto volentieri a meno!”

(…) Se ad agosto, novembre o febbraio, quando mi è stato chiesto di parlare della mia storia non l’ho fatto, è stato solo per tutelare me stessa e quello che sentivo. Sentivo di voler tutelare i miei sentimenti e la relazione con la persona che per tanto tempo ha fatto parte della mia vita. Non so dire se fosse per amore, probabilmente un grande affetto. Ero ancora coinvolta e tanto disorientata.

Ricordiamo che i due sono stati insieme per quattro anni e che la relazione è terminata per decisione di Chiara che per lavoro si è trasferita a Taiwan.