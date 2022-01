belen-torna-da-stefano.-antonino-spinalbese-furioso-rompe-il-silenzio-e-si-sfoga-sui-social,-l’attacco-choc-sconvolge-i-fan

Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio riguardo il riavvicinamento di Belen Rodriguez a Stefano De Martino e ha voluto condividere il suo stato d’animo con i follower che lo seguono su Instagram. E’ ormai chiaro che la bella show girl, tra un amore e l’altro, torna sempre dal ballerino che ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. Il loro amore è nato davanti alle telecamere, quando lui era impegnato con la cantante Emma Marrone e la loro passione irrefrenabile ha lasciato di stucco tutti i telespettatori. Ma col tempo hanno dimostrato che quel tradimento era dettato dal cuore e li abbiamo tutti perdonati.

Ma il tempo è galantuomo, come si suol dire, e col passare degli anni ci siamo resi conto che Stefano De Martino è un abituè delle scappatelle. A quanto pare il matrimonio con Belen Rodriguez non riesce a prendere una piega sana e duratura proprio a causa dei tradimenti del presentatore. La show girl, da buona argentina passionale, non riesce ad accettare questa situazione e puntualmente lo lascia. Un amore particolare il loro, forse incomprensibile per la nostra società ancora ancorata alla monogamia e all’idea di coppia. Ma un amore che nonostante tutto continua perché i due tornano sempre insieme.

Stefano De Martino ha fatto carriera nel mondo del piccolo schermo, sfruttando sin dal primo momento il suo amore con Belen Rodriguez, ma dimostrando al contempo la sua capacità e professionalità davanti le telecamere. Oggi è un personaggio molto in vista, ma riesce a essere molto discreto riguardo le sue avventure, che non vengono mai a galla. Probabilmente, anche per rispetto di Belen Rodriguez, che dopo ogni relazione torna da lui. Sembra una giostra che gira, in un gioco d’amore comprensibile soltanto a loro due. Una giostra che investe però i fidanzati della show girl.

Prima Andrea Iannone, adesso Antonino Spinalbese, gli uomini di Belen Rodriguez sembrano essere destinati a guardarla tornare dal suo ex marito. Ma stavolta il parrucchiere ha avuto la peggio. Per la show girl era giunto il momento di dare un fratellino al giovane Santiago, uguale al papà. Ma durante il lock down il rapporto con Stefano De Martino è naufragato per l’ennesima volta. E lei, determinata e indipendente come sempre, non ha perso tempo a trovare un altro uomo che esaudisse questo suo forte desiderio. Ma la relazione è finita quasi subito dopo il parto, lasciando tutti di stucco.

Antonino Spinalbese si ritrova a essere un padre single e oggi deve anche fare i conti con il ritorno di fiamma tra la madre di sua figlia e Stefano De Martino. Quando Belen Rodriguez è tornata dal suo viaggio in Sud America, ad aspettarla in aeroporto c’era proprio il presentatore partenopeo. I due stanno comparendo sempre più spesso insieme e ormai siamo tutti certi che a breve li vedremo di nuovo super innamorati. “La mia pazienza non ha limiti” ha scritto il parrucchiere sui social, ottenendo la comprensione dei follower che gli hanno consigliato di riprendere in mano la sua vita. Noi aggiungeremmo che potrebbe riprovarci quando i piccioncini litigheranno ancora.

