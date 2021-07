Bella Hadid, il nuovo fidanzato è Marc Kalman: ecco chi è

Bella Hadid torna ad infiammare il gossip estivo con un nuovo scatto condiviso nelle ultime ore sul suo account ufficiale Instagram, dove ha rivelato al mondo al sua relazione con un noto personaggio. La celebre modella ha quindi confermato la new couple alert che la riguardava.

Sempre molto attiva sui social, la più giovane delle sorelle Hadid ha condiviso sui social anche nella giornata odierna numerosi scatti mettendoli in gallery. Ma a colpire maggiormente i fan, ce ne è stato uno in particolare. Lasciando così completamente senza parole i fan della modella.

Nello scatto in questione si vede la sorella di Gigi Hadid abbracciare e baciare un aitante giovane. Un gesto inequivocabile, quindi, che non lascia più alcun dubbio circa l’attuale vita amorosa e sentimentale della modella internazionale.

Ma la domanda che si sono posti tanti suoi fan – e malelingue del gossip – riguarda l’identità del fortunato ragazzo. Insomma, chi è il nuovo fidanzato di Bella Hadid? Per rispondere a questa domanda vengono in aiuto i meglio informati. Rivelando che Bella ha come compagno un uomo molto facoltoso.

L’uomo si chiamerebbe Marc Kalman. Un nome molto conosciuto nello scenario musicale e del mondo dello spettacolo internazionale. Il nuovo compagno della Hadid, infatti, fa l’art director e tra i suoi clienti più celebri conta anche il popolare rapper Travis Scott.

La notizia della nuova relazione di Bella Hadid è infatti molto ben accolta dai suoi numerosi fan e followers sui social. La modella in passato ha avuto anche una relazione con The Weeknd, il noto cantante, che recentemente è stato invece avvistato in un ristorante italiano di Los Angeles in compagnia di Angelina Jolie.

L’incontro, ripreso dall’occhio indiscreto dei paparazzi, ha dato il via ad un gossip internazionale. I rumors parlavano infatti di una presunta love story nascente tra i due personaggi. Anche in questo caso i meglio informati hanno riferito che quell’incontro aveva uno scopo ben preciso.

The Weekd e la Jolie condividono insieme l’interesse per l’Eritrea. Il cantante ha infatti recentemente fatto una donazione di un milione di euro in favore di opere di beneficenza nel Paese afrivano, mentre l’attrice ha adottato una bambina proveniente proprio da quel paese.