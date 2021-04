Il ritorno in auge su TikTok dei tutorial di make-up dall’allure vintage, spesso realizzati con prodotti originali che resistono al passare del tempo, conferma l’esclusività di confezioni e boccette come oggetti da collezionare e non solo da utilizzare. La popolarità di serie tv come Bridgerton, The Marvelous Mrs. Maisel e The Crown (grandi favoriti durante la pandemia), ha influenzato positivamente questo trend. La bellezza vintage offre un momento di evasione unito al piacere della condivisione di piccoli tesori dal gusto rétro.

Come dice Erin Parsons, Maybelline Global Make-Up Artist e collezionista di trucchi vintage: «Poter vedere i prodotti e i loro packaging evolversi nel corso della storia è affascinante. Sono una forma d’arte». Sebbene non sia consigliabile utilizzare effettivamente prodotti per il trucco vintage, Erin ha provato alcuni rossetti e ombretti: «C’erano così tanti rossi negli anni ’30, ’40 e ’50, tutte le variazioni di tonalità a cui si possa pensare. L’attrazione principale del mio nuovo ufficio è proprio la mia collezione di cosmetici vintage, senza volerlo ho creato una sorta di museo».

E così, se la pandemia ha spento la voglia di truccarsi, ha però stimolato il desiderio di cercare prodotti unici e sofisticati, da collezionare ed esibire come oggetti di design. Una passione in linea con il necessario approccio sostenibile richiesto oggi anche nel mondo della bellezza.

La conservazione dei prodotti va in controtendenza alla fast beauty, l’inclinazione consumistica di ricercare sempre qualcosa di nuovo. Creme, make-up e fragranze di alta qualità e dai pack ricaricabili o con una seconda vita, come le boccette di profumo di lusso che si possono trasformare in splendidi portafiori, rappresentano una nuova forma di collezionismo sostenibile.

