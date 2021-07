bellissimi-e-sorridenti,-ma-li-avete-mai-visti-da-giovanissimi?-spunta-lo-scatto-del-2003:-impossibile-non-notarlo!

Giovanna Civitillo ed Amadeus si mostrano proprio così oggi, li avete mai visti da giovanissimi? Lo scatto è del 2003: è impossibile non notarlo!

Avete mai visto Amadeus e Giovanna giovanissimi? Fonte Foto: Instagram

Diciamoci la verità: Giovanni Civitillo ed Amadeus formano una delle coppie più belle della televisione italiana. Conosciutisi diversi anni fa nello studio de L’Eredità, lui era il conduttore e lei, invece, la ballerina, si sono piaciuti, conosciuti ed, in seguito, innamorati. Certo, come ribadito dal diretto interessato in diverse occasioni, il corteggiamento è stato serrato. Però, ammettiamolo: ne è valsa davvero la pena. La simpaticissima napoletana e lo stratosferico conduttore sono convolati a nozze nel 2009. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati.

Oggi Giovanna ed Amadeus appaiono sempre felici, innamorati e bellissimi. Siete curiosi, però, di vederli nel passato? Spulciando con attenzione il profilo social ufficiale di coppia, siamo riusciti a rintracciare una loro foto da giovanissimi. A quanto pare, lo scatto risalirebbe al 2003: siete curiosi di vederlo? Ci pensiamo noi! Vi assicuriamo: c’è un dettaglio che è impossibile non notarlo!

Amadeus e Giovanna, li avete mai visti da giovanissimi? Lo scatto è del 2003: incredibile!

Abbiamo spulciato il loro profilo di coppia e, come dicevamo precedentemente, abbiamo rintracciato una serie di scatti davvero inediti. Tra questi, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di soffermarsi su uno in particolare. Di quale parliamo esattamente? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che, in questa foto, Giovanna Civitillo ed Amadeus sono davvero giovanissimi. A quanto pare, sembrerebbe proprio che lo scatto risalga al 2003. Quindi, a ben 18 anni fa. A questo punto, però, ci chiediamo: com’erano? Se adesso i due piccioncini sono soliti mostrarsi in tutta la loro bellezza, siete curiosi di sapere com’erano da giovanissimi?

“Oggi come ieri. Avevamo soltanto qualche ruga in meno”, recita la didascalia a corredo dello scatto in questione. Siete curiosi di vederlo anche voi? Eccolo…

Fonte Foto: Instagram

Avete visto proprio bene, si! Sono Giovanna ed Amadeus da giovanissimi. Avete notato anche voi? Ebbene si: saranno passati anche 18 anni dalla foto, ma i due piccioncini sono rimasti sempre identici. Siete d’accordo?