belve,-teo-teocoli-al-veleno-su-adriano-celentano,-claudia-mori-e-diego-abatantuono,-le-sue-parole-lasciano-tutti-a-bocca-aperta

Sta facendo molto discutere, nelle ultime ore, l’intervista rilasciata dal noto comico italiano Teo Teocoli a Belve ovvero il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Un’intervista davvero molto particolare nel corso della quale Teocoli non ha avuto il timore di esprimersi su alcuni colleghi utilizzando delle parole abbastanza dure. Nello specifico il comico si è espresso, senza alcun problema, su Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori ma anche su Diego Abatantuono.

Teo Teocoli ospite di Francesca Fagnani a Belve

Belve è una trasmissione molto particolare nel corso della quale gli ospiti sono soliti esprimere i propri pensieri in modo sincero, e quindi senza alcun problema. E questo è stato quanto accaduto proprio nel corso dell’intervista rilasciata dal comico Teo Teocoli che ha colto l’occasione per rilasciare delle dichiarazioni abbastanza dure su alcuni nomi importanti nel mondo dello spettacolo ovvero Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori. Ma non solo, anche nei confronti dell’attore Diego Abatantuono.

La rivelazione di Teo Teocoli su Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori

Teo Teocoli e Adriano Celentano sono stati legati da una lunga amicizia durata circa 40 anni. Ad un certo punto però sembrerebbe essere accaduto qualcosa che li ha fatti allontanare. Nello specifico a provocare delle tensioni tra i due sembrerebbe essere stata la presentazione della serie fumettistica ideata da Celentano ovvero ‘Adrian’. “Celentano a un certo punto è sparito e lei era in albergo mentre i giorni passavano…”, queste le parole espresse dalla conduttrice Francesca Fagnani alle quali Teocoli ha risposto affermando “Adriano mi chiama e mi fa: “Tu devi fare una cosa, devi fare me. Tu presenti lo spettacolo prima del cartone animato”. Questa cosa non piaceva a Mediaset. L’ho chiamato un paio di volte e non mi ha risposto. Da allora non ci siamo più sentiti”. Poco dopo a lasciare un po’ spiazzati i telespettatori sono state le parole espresse su Claudia Mori. La conduttrice ha infatti chiesto al comico se oltre ad aver discusso con Celentano l’ha fatto anche con la celebre attrice Claudia Mori, moglie di Celentano. Ed è stato a questo punto che Teocoli ha affermato “Claudia Mori? Quella meglio lasciarla dove è. Claudia Mori… è la moglie di Adriano Celentano”. A questo punto la conduttrice ha chiesto “Cioè, vuol dire che la Mori non esiste senza Celentano?” ed ecco che il comico ha risposto “Cosa esisterebbe a fare?”.

Il pensiero di Teocoli su Diego Abatantuono

Dure le parole espresse anche nei confronti di un altro famoso collega ovvero Diego Abatantuono. A proposito dell’attore ha invece dichiarato “Non ha mai aiutato nessuno“. Teo Teocoli ha poi parlato delle sue vecchie storie d’amore, affermando di aver avuto una storia con Loredana Bertè e con la sorella Mia Martini, ovviamente in periodi diversi. E proprio a proposito di Mia Martini ha rivelato che l’artista si era innamorata di lui.

La rivelazione sulla vita privata e sul padre

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Belve ecco che Teo Teocoli ha poi parlato del padre e ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di non partecipare al suo funerale. “Un pomeriggio venne un amico di mio padre. Quando tornai a casa, mio padre e il suo amico stavano ascoltando su un giradischi i discorsi di Mussolini. Lì pensai: ma mio padre è proprio un fascistone di me…a”. Queste sono state nello specifico le parole espresse da Teocoli che ha poi concluso “Cominciò un conflitto duro, le sberle diventarono pugni per me e mia madre. E questa cosa è durata finché sono cresciuto, poi, dopo, l’ho appeso al muro. Ho fatto bene a non andare al suo funerale, mia mamma lavorava tutto il giorno lui non faceva niente”.