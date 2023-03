Aktori amerikan, Ben Affleck po bashkohet me mikun e tij të vjetër Matt Damon për projektin e tij të ardhshëm filmik, ku do të shfaqet edhe gruaja e tij e re, Jennifer Lopez.

Affleck dhe partneri producent Matt Damon kohët e fundit folën për një film biografik të ardhshëm që dyshja po zhvillojnë dhe konfirmuan se Jennifer Lopez do të luajë rolin e aktorit, përmes Entertainment Tonight.

Sipas Deadline, Lopez do të luajë në filmin biografik, të titulluar Unstoppable, së bashku me Jharrel Jerome, i cili do të luajë mundësin e jetës reale për të cilën bëhet fjalë.

Kur Affleck u pyet në lidhje me raportet se Lopez ishte përgjuar për të luajtur në projekt, Affleck fillimisht u tregua i çuditshëm, duke thënë: “Ne gjithmonë punësojmë interpretuesit më të mirë. Dhe në këtë rast, mund të them se çdo person i vetëm që është përzgjedhur deri më tani, mendoj se është zgjidhja më e mirë absolute.”

The post Ben Affleck konfirmon se projekti i tij i ardhshëm do të jetë me Jennifer Lopezin appeared first on Dukagjini.

The post Ben Affleck konfirmon se projekti i tij i ardhshëm do të jetë me Jennifer Lopezin appeared first on Dukagjini.

valipomponi