Ben Barnes, da Le Cronache di Narnia il ritratto di Dorian Gray ma presto anche in Italia per un nuovo film sull’arte?

Ha occhi talmente neri che ti ci puoi perdere dentro, come in un pozzo in una notte senza stelle. Troppo sdolcinato? Forse, ma è uno dei commenti che seguono come una scia l’arrivo di Ben Barnes, 40 anni ad agosto, londinese doc che ha conquistato la ribalta in una serie di ruoli in costume, da Le Cronache di Narnia a Dorian Grey. E ora aggiunge al suo ricco carnet uno dei personaggi fantasy più amati della letteratura, il Generale Kirigan, nato dalla penna di Leigh Bardugo (la saga è edita da Mondadori).

Dal 23 aprile sbarca su Netflix con la serie Tenebre e ossa, incarnando un ruolo carico di ambiguità e mistero. Gli riesce benissimo perché anche dal vivo – anzi su Zoom – svicola con facilità disarmante, si limita a risposte asciutte e lascia sempre l’interlocutore insoddisfatto e curioso di saperne di più. È successo anche nell’ultimo progetto seriale, Gold Digger (presentato in anteprima al Festival della TV di Monte-Carlo), dove seduce la sessantenne Julia Ormond senza far sapere troppo di sé.

Basta che prenda un gelato con una collega (è successo qualche settimana fa a Los Angeles con Julianne Hough) per scatenare il gossip: riservato, anzi riservatissimo, si tiene lontano dai riflettori, allergico alla mondanità e refrattario a qualsiasi indiscrezione.

Nella serie Tenebre e Ossa, ambientata in un futuro distopico in preda a conflitti atavici, le varie fazioni del mondo provano ad oltrepassare una sorta di barriera invalicabile, nebulosa e letale, la Faglia d’Ombra, che di fatto divide il regno. Barnes guida uno degli eserciti, quello dei Grisha, creature magiche a cui si aggiunge, a sorpresa, Alina (Jessie Mei Li), una ragazza di umili origini che si “arruola” solo per star vicino all’amico d’infanzia Mal (Archie Renaux), ma non sa ancora che avventura la attende. Kirigan, leader carismatico e pericoloso, potrebbe nascondere più segreti di quanto non sembri…

+

Che rapporto ha con il Grishaverse e i romanzi da cui è tratta la serie?

«Ho letto tutti i libri della saga e me ne sono subito innamorato».

Quale tema, in particolare, l’ha colpita?

«I pregiudizi vengono trattati fin dalla prima scena girata, nell’accampamento. È attuale vedere come il potere manipola e divida perché tende a segregare la gente in categorie basandosi spesso sulle apparenze. Mandare questo messaggio in TV dopo aver letto nei libri mi sembrava importante».

Nei libri la storia è raccontata dalla protagonista: quanto è importante che l’eroina sia una donna?

«Alina è la voce dei romanzi ed è giusto che sia così: il pubblico viene accompagnato nel suo stesso viaggio alla scoperta dell’umanità dalla sua prospettiva e con la sua voce».

Si è chiesto chi sia il suo Generale?

«No, lascio che sia lui a mostrarlo: a volte sembra buono, altre manipolatorio, ma fa parte del suo fascino. Dal suo punto di vista è un uomo devoto ad una causa, disposto a tutto per difendere la propria stirpe. Di fatto il Paese è sulle sue spalle e lui fa del suo meglio. In questa guerra quando una fazione ha la meglio inevitabilmente l’altra viene ostracizzata e quindi le forze in campo si disprezzano a vicenda».

+

Se avesse di fronte qualcuno che non ha mai sentito nominare la saga, a quale “cattivo” lo accosterebbe per far capire che genere di personaggio sia il Generale?

«A me viene in mente l’eterna lotta tra Lord Voldemort e Harry Potter, come quella della saga di Star Wars, insomma una di quelle storie che elevano il personaggio ad un’entità, ma io a tutto questo ho voluto aggiungere una dose di umanità, per renderlo più vicino a noi. È vero, comanda un’armata in un’atmosfera oscura e medievale, dove vige la regola della vendetta, ma per me ha un valore importante capire come interagisca con gli altri elementi della storia e vada oltre l’immagine stessa del Male che si legge nel libro e che vive nella testa di Alina»

Nel Trono di Spade una delle frasi cult è “Winter is coming”, in questa saga l’onore spetta ad una delle sue battute…

«In qualunque lingua poi venga tradotta, l’impatto dell’originale “Make me your villain” (“Decidi pure che io sono il cattivo”, ndr.) resta comunque impareggiabile perché esprime alla perfezione la moralità ambigua del generale, che in sé porta luce e ombre».

Alina rappresenta la luce, la speranza, la purezza…

«Ecco perché lei e il generale sono come yin e yang, come si capisce molto bene dai flashback che ci raccontando da dove vengono questi personaggi».

+Lei continua a collezionare ruoli fantasy, non può essere una coincidenza…

«La capacità di questo genere di generare un senso di meraviglia e di spalancare le porte dell’immaginazione è praticamente infinita e a me piace molto l’allegoria del fantasy, questa sospensione dell’incredulità che ti permette di rispecchiarti nei personaggi».

In che modo?

«Perché il fantasy rappresenta sempre qualcosa e simboleggia altro. Si vede nelle zone grigie in cui i protagonisti si trovano quando hanno difficoltà a prendere delle decisioni, quando lottano per cambiare la percezione esterna di sé e quando non si risparmiano per raggiungere un obiettivo. C’è un elemento magico, quasi mistico, in tutto questo, specialmente quando ti addentri nel lato oscuro».

Il suo animo sognatore e creativo è frutto di una famiglia d’artisti?

«Magari! (Ride, ndr.) I miei genitori sono psichiatri e da bambino ho sempre desiderato una di quelle famiglie che a me sembravano così esotiche, con il papà o la mamma di origini italiane o spagnole, dotate di un’intelligenza emotiva che mi affascinava. Comunque mi piace l’idea che sia una di quelle persone a cui ci si rivolga quando si ha un peso sul cuore, una di quelle che cerchi per confidarti».