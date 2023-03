Ben Seghir, Camara, Vanderson et Maripan absents du groupe monégasque pour le déplacement à Troyes

L’entraîneur monégasque Philippe Clement a convoqué vingt-deux joueurs pour le match à Troyes, ce dimanche (13h, 26e journée de Ligue 1). Malades et absents de la feuille de match à l’occasion du derby contre Nice dimanche dernier, Ruben Aguilar et Kevin Volland sont remis sur pied. En revanche, Eliesse Ben Seghir (malade), Guillermo Maripan, Vanderson et Mohamed Camara (blessés) manquent à l’appel.

Vittorio Ferla