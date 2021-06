Benedetta e Cristina Parodi, il fratello ha mollato tutto ed è scappato. Cosa fa oggi

Benedetta e Cristina Parodi, popolare coppia di sorelle della tv, ha un fratello: una storia molto particolare, scopriamola.

Nel mondo della tv italiana, la coppia formata dalle sorelle Benedetta e Cristina Parodi è di certo una delle più famose.

Benedetta e Cristina Parodi (foto da profilo ufficiale Instagram)

Due donne molto diverse anche nelle scelte di vita lavorativa, ma ugualmente professionali. Benedetta ha fatto della sua passione per la cucina la sua specialità e un punto di forza, Cristina è una affermata giornalista e uno dei volti più noti dei tg.

Come forse non molti sapranno però, Benedetta e Cristina hanno anche un fratello. E la sua storia è davvero molto particolare.

A un certo punto ha mollato tutto quello che rappresentava la sua vita precedente. Ma che cosa fa adesso?

Benedetta e Cristina Parodi, il fratello Roberto e una scelta di vita radicale: all’inseguimento di un sogno

Roberto Parodi, classe 1963, dopo essersi laureato in ingegneria meccanica era diventato un dirigente di banche estere. Ma non era quello il suo sogno e ha deciso di dare una svolta.

La sua scelta di vita è stata girare il mondo a cavallo della sua moto. Così, si è lanciato all’avventura scrivendo numerosi libri sui suoi viaggi.

Oltre a essere uno scrittore, è diventato un affermato giornalista. Oggi dirige il mensile ‘Riders’, ma non solo. All’attivo ha diverse collaborazioni con magazine e testate importanti e conduce programmi sui canali Mediaset dedicati a viaggi ed avventure in motocicletta.

In particolare, con il programma ‘Born to ride’, ha raggiunto e documentato luoghi lontani come il Burkina Faso, la Tanzania, l’India, Capo Nord e molti altri.

Nel 1994, si è sposato con Giovanna Dedè. Con lei ha avuto tre figli: Pietro, Vittorio e Fiammetta.

Ha inoltre un ottimo rapporto con le due sorelle, come ha più volte spiegato. “Ho fatto molti viaggi con Cristina – raccontò tempo fa in un’intervista – Non abbiamo mai fatto cose tutti e tre insieme, Benedetta è più piccola di noi di dieci anni”.