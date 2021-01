Benedetta Paorodi perfetta anche in minigonna | Gambe in primo piano, una bomba

Benedetta Parodi è una delle food blogger e conduttrici di coking show più amate nel panorama televisivo italiano, la cui bellezza è assolutamente da capogiro… mostrando di essere perfetta anche in minigonna, con tanto di foto a luci rosse.

Il mondo del coking show è stato rivoluzionato da due programmi: La Prova del Cuoco e Cotto e Mangiato, per anni capitanati da Antonella Clerici e Benedetta Parodi. Quest’ultima arriva alla cucina per caso, una passione curata in contemporanea a quella del giornalismo che è stato il suo lavoro principale per anni. Successivamente, ecco che arriva la scommessa e la carriera della Parodi si ribalta in un attimo e anche lei diventa una delle signore della cucina, le cui abilità vanno dal salato al dolce riuscendo a sbalordire il pubblico a casa e anche il popolo del web.

Non a caso, ecco che nel corso delle ultime ore l’attenzione mediatica si concentra su una foto condivisa dalla conduttrice e che lasciato i fan senza parole, ecco perché.

“La dimensione giusta per me”

L’approdo in cucina per Benedetta Parodi ha rappresentato un notevole salto di qualità, riuscendo così a mettersi in gioco in nuovo e vari progetti televisivi, editoriali e anche social aprendo un nuovo capitolo della sua vita.

A raccontare questa delicata fase di cambiamento è stata la stessa Parodi in occasione di una lunga intervista rilasciata alla redazione di AlFemminile, durante la quale ha dichiarato: “È stato un salto notevole dal telegiornale, che è un ambiente asettico e dove spesso ti ritrovi a dare delle cattive notizie. Con Cotto e mangiato mi sono trovata nella dimensione giusta per me, quella che mi ha permesso di avere con il pubblico un rapporto diverso, più diretto”. Dopodiché, per lei arriva il cambiamento decisivo e che le ha permesso di avviare così una carriera realizzando anche uno dei suoi sogni: “Da lì ho capito che questa era la mia strada e sentire così forte l’affetto del pubblico è davvero bello, emozionante e gratificante”.

Benedetta Parodi bellezza da capogiro

Nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo una foto pubblicata da Benedetta Parodi in procinto delle feste di Natale, dove mostra il look perfetto che avrebbe voluto indossare il giorno di Capodanno se solo il tutto non fosse stato stravolto dal Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Nella foto in questione, dunque, Benedetta Parodi indossa un abito lucente di color argento e con delle stelle dai toni più scuri, niente calze sulle gambe che sembrano essere davvero chilometriche e un sorriso smagliante… una foto tanto semplice, quanto sensuale che ha ammaliato il popolo del web che subito

