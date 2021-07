Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno festeggiato lontani il loro 22esimo anniversario di matrimonio. Ecco le bellissime dediche dei due volti noti del mondo dello spettacolo.

Il messaggio romantico di Fabio Caressa

Per la prima volta dovranno festeggiare il loro anniversario lontani. E allora non sono di certo mancate dediche social romantiche. Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno comunque festeggiato l’anniversario di matrimonio: i due convolarono infatti a nozze l’11 luglio del 1999. Il giornalista Sky si trova a Londra, per commentare la finale degli Europei. La coppia dunque ha raggiunto i 22 anni di matrimonio ed ha tre figli: Matilde, conosciuta nel corso di uno scherzo de Le iene, classe 2002. E ancora: Eleonora nata nel 2004 e Diego, nato nel 2009. Caressa, attraverso il suo account Instagram ufficiale, ha scritto: “Oggi è un giorno particolare per tanti motivi, il primo pensiero della mattina è per ‘Bene’, perché io non ci sono: sono 22 anni che siamo sposati”.

E ancora: “Io non posso che farvi un augurio, di trovare nella vostra vita un amore come quello che ho trovato io”. Nelle stories, anche una foto del giorno del loro matrimonio. Un messaggio d’amore molto apprezzato dalla conduttrice televisiva che è rimasta commossa. Ha infatti risposto: “Un messaggio così romantico non è da lui. Non è la prima volta che capita che manchi all’anniversario, spesso è in giro per le partite”.

Coppia inossidabile

Fabio Caressa e Benedetta Parodi vivono una bellissima storia d’amore, mai intaccata da crisi o indiscrezioni gossip. I due, spesso e volentieri, collaborano anche sul lavoro. Il giornalista Sky è stato anche ospite de I menù di Benedetta.

Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. All’epoca, Caressa era già un noto telecronista, mentre Benedetta Parodi stava facendo uno stage presso la rete Tele+. Dopo pochi mesi, andarono a convivere. In una recente intervista, la conduttrice ha rivelato: “Io all’epoca vivevo con le mie amiche, appena ci siamo conosciuti siamo andati a vivere insieme. Prima doveva essere per qualche mese, ma poi è stato per una vita”.