benedetta-quagli-fidanzata-di-federico-chiesa-dopo-la-vittoria-dell’italia:-“bravo-amore-mio”

Benedetta Quagli, fidanzata dell’attaccante della Nazionale Federico Chiesa, esulta per il trionfo degli Azzurri nella finale degli Europei che ha seguito da casa, insieme alla sua famiglia incollata alla tv. Momenti di tensione, di preoccupazione per quell’infortunio che ha costretto l’attaccante della Juventus a ritirarsi dal campo durante la partita contro l’Inghilterra a causa di un infortunio, ma poi l’esplosione di gioia quando al termine dei rigori gli Azzurri di Mancini sono riusciti a strappare la coppa. Benedetta Quagli riprende con lo smartphone il momento in cui il suo Federico riceve la medaglia e bacia la coppa, poi pubblica un post emozionata: “Bravo amore mio!!!!! E Grandi Azzurri!!! Campioni!!!”.

Federico Chiesa ha dedicato la vittoria alla mamma

Federico Chiesa non è solo un talento fenomenale del calcio, ma ha dimostrato classe ed eleganza dentro e fuori dal calcio. Classe 1997, il giovanissimo della Juventus è stato tra i giocatori più discussi della Nazionale agli Europei come esempio positivo di sport, quello che ha ereditato dalla sua famiglia. Dal padre Enrico Chiesa, prima di tutti, tra i migliori attaccanti della sua generazione, ma anche dalla madre Francesca Lombardi che lo ha sempre sostenuto. È diventato virale il video di Chiesa jr ad appena un anno che calcia il pallone sotto gli occhi emozionati del papà, al quale “promette” che un giorno sarebbe stato lui a segnare i gol al posto suo, quando la carriera del papà sarebbe giunta al termine. Promessa mantenuta per Federico che, dopo i gol in Nazionale contro Austria e Spagna, è stato fondamentale nella disputa per la vittoria contro l’Inghilterra. Un risultato che il giovane attaccante dedica alla sua famiglia, con una telefonata repentina a casa, intercettata dalle telecamere e quel labiale che dice: “Ti amo mamma”, prima di mostrare orgoglioso la medaglia d’oro della Nazionale.

Chi è Benedetta Quagli fidanzata di Federico Chiesa

Nel suo cuore però non manca lo spazio per la sua dolce metà, Benedetta Quagli, l’influencer alla quale è legato da circa due anni. A lei dedica numerosi post su Instagram, dimostrando che il loro amore è solido e che, nonostante la giovane età di entrambi, le intenzioni siano serie. Classe 1993, Benedetta è legata a Federico Quagli anche per via della sua passione per lo sport: originaria di Firenze, è una grande tifosa della Viola. Amante della moda e degli animali (ha un tatuaggio a forma di panda), Benedetta, entrata nella vita di Chiesa jr dopo la fine della relazione del calciatore con Caterina Ciabatti.