Benedetta Rossi colpita da un grave lutto | Lo struggente annuncio

Benedetta Rossi, nota e apprezzata cuoca, dà una brutta notizia ai suoi fan: un grave lutto ha colpito la sua famiglia. La food blogger da milioni di followers ha condiviso la notizia sui social con una commovente foto.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più famose d’Italia, seguitissima sui social è molto apprezzata per la passione con cui prepara e condivide le sue numerose ricette.

Lei e suo marito sono affiatati e complici, come dimostrano le frequenti apparizioni di quest’ultimo nei filmati ufficiali di cucina. Insieme hanno creato un vero impero del cibo, girando i filmati da mettere online nel loro agriturismo adesso chiuso. Per questo dispiace apprendere una triste notizia che riguarda il consorte della cuoca delle Marche.

Benedetta Rossi: il triste annuncio

La Rossi che solitamente ha uno stile molto leggero e alla mano con cui comunica con i followers, quest’ultima volta ha dovuto utilizzare parole gravi per descrivere la situazione che lei e il suo sposo stanno vivendo. Lei infatti è abituata a raccontare sui social tutte le belle cose che le succedono nella vita ma anche gli eventuali intoppi. Quella di poche ore fa, purtroppo, è una notizia che non avrebbe mai voluto dare.

Si tratta di Lanfranco Gentili, il padre di Marco. L’uomo, purtroppo, già malato da tempo, è morto. Per parlare di questo lutto l’influencer ha scelto uno scatto davvero commovente che mostra il cane Cloud che lecca il volto del suo padrone chino su di lui, per consolarlo. Cloud è uno dei cani adottati in questi ultimi anni da questa coppia che ama moltissimo gli animali. Quando in settembre è morto Nuvola è rimasto lui a dare affetto per entrambi.

Il cane è spesso protagonista delle immagini pubblicate su Instagram ed è evidente che i due gli vogliano molto bene. Cosa che lui ricambia. “E’ proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quanto abbiamo bisogno di loro” la blogger ha proseguito così: “nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco. Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo“.

Il lutto e la richiesta ai fan

Pur essendosi sposati solo nel 2009 Benedetta e Marco si conoscono da quando erano ragazzi. A far capitolare definitivamente il futuro sposo pare sia stata una torta rustica, mentre per la Rossi c’è voluto un po’ più di tempo per imparare a conoscere il fidanzato.

Ora tutto quello che chiedono, in questa situazione, è di potersi prendere una pausa per concentrarsi sul loro dolore e su quello di tutta la famiglia. Contano, naturalmente, sulla comprensione di tutti in un momento tanto delicato e intimo, come può esserlo la perdita di un famigliare, di un genitore poi.

L’annuncio ha ricevuto subito migliaia di commenti in cui le persone hanno voluto stare vicino alla maga dei fornelli esprimendo le proprie condoglianze, inviando abbracci, cuori e preghiere, come si usa fare sui social in queste circostanze. In realtà, questa, non è la prima pausa presa da questa star del web, perché prima di Natale Benedetta aveva stupito gli ammiratori annunciando che si sarebbe presa una pausa per dedicarsi a se stessa e a Marco.

