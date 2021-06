Benedetta Rossi commuove il web. Il ricordo più triste: “Ci manca tantissimo”

Benedetta Rossi non si riprende e dopo un anno è ancora qui a parlare di lei, dal momento della sua morte tutto è cambiato.

Benedetta Rossi è una foodblogger che ha fatto della sua passione un lavoro. Ha iniziato con i video su Youtube ed oggi è un personaggio noto nel mondo della televisione che con il suo programma su Real Time ha conquistato molti telespettatori e fan.

Sui social è molto seguita e durante il lockdown ha tenuto compagnia a tante persone chiuse in casa tra una ricetta e l’altra. Il suo complice è il marito che la supporta in ogni progetto.

Proprio durante la prima quarantena, Benedetta Rossi e suo marito hanno perso il loro cane, una colonna portante della loro famiglia. Nuvola era conosciuta da tutti, anche dai fan grazie alle storie su Instagram e ai video pubblicati dalla coppia.

Se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia.