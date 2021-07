BENEDETTA ROSSI: ecco quanto guadagna la food blogger più amata

La food blogger più amata d’Italia con le sue ricette a portata di mamma e non solo è senza dubbio Benedetta Rossi. Ma quanto guadagna realmente grazie al suo patrimonio culinario? Scopriamolo insieme.

Non solo food blogger, anche amatissima conduttrice del programma Fatto in casa per voi, vi sveleremo quanto guadagna Benedetta Rossi, l’immagine ormai “di casa” e la fautrice di ricette facili, furbe, veloci, da far venire l’acquolina in bocca.

La sua cucina è casa, ma quanto guadagna Benedetta Rossi?

La sua carriera ha raggiunto le stelle, le sue preparazioni allietano le giornate delle mamme, delle casalinghe, delle nonne e ormai anche delle giovanissime, basta seguirla per realizzare ricette perfette all’insegna della semplicità.

Molte di noi si staranno chiedendo a quanto ammonta il guadagno di una food blogger come lei, così nota e così seguita, delle ipotesi possiamo farle eccome. Non solo il lancio del suo ricco blog, anche la pubblicazione di diversi libri di ricette contribuisce ad incrementare il suo guadagno, per non parlare poi dei social, nei quali la Rossi è ormai sulla cresca dell’onda da un po’.

(Instagram photo)

La sua passione per la cucina l’ha spinta, negli anni, ad aprire un agriturismo, La Vergara, con l’ausilio del marito Marco Gentili, ma non finisce qui. In seguito all’apertura del blog, da voce ad un portentoso canale Youtube chiamato appunto Fatto in casa da Benedetta. Da qui l’avvio del programma televisivo omonimo in onda sui canali Food Network e Real Time.

Ma veniamo al dunque, solo con con il suo profilo Instagram, sembrerebbe che il guadagno di Benedetta Rossi si aggiri attorno ai 2 mila e i 4 mila euro al mese. Segue poi Youtube, straordinaria vetrina che ospita le sue video ricette spiegate passo passo, dal quale la cifra pare superi addirittura i 75 mila euro all’anno.

Non disponiamo di informazioni sicure, come riporta l’articolo di contocorrenteonline.it ma è possibile ipotizzare quanto detto stando alle indiscrezioni che circolano sul web.

