La food blogger Benedetta Rossi ha dovuto affrontare un imprevisto che l’ha gettato nel panico. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Benedetta Rossi nella disperazione, ecco cosa ha fatto

Nelle ultime ore, Benedetta è stata vittima di un imprevisto che le ha fatta andare letteralmente nel pallone! La food blogger come suo solito, ha registrato delle Insta Stories per aggiornare i followers circa l’andamento della sua giornata. Così, come prima cosa ha detto:” Quando il buongiorno si vede dal mattino” – poi, quasi in lacrime ha aggiunto: “Mi viene da piangere”. Ma cosa ha scosso così tanto la food blogger?

Come lei stessa ha raccontato, si è trattato di un imprevisto non gravissimo ma che le ha procurato del dispiacere. “In pratica – ha raccontato Benedetta Rossi – è successo che la signora che sta impaginando il mio libro nuovo mi ha mandato una prima bozza per fare le correzioni”– e qual è il problema? Vi starete chiedendo. La food blogger ha spiegato ai suoi fans che dopo aver preparato tutte le correzioni, le aggiunte e le modifiche non ha salvato il file!

“Mi si sono perse tutte le correzioni e devo cominciare da capo”– ha esclamato disperata Benedetta. Siamo certo che risolverà in breve tempo il pasticcio, ma dovrà davvero lavorare incessantemente! Ma a chi non è mai capitato di dimenticare di salvare un file?

La food blogger costretta a rifare tutto da capo

Benedetta Rossi è la food blogger più seguita ed amata di sempre. Con le sue ricette, i suoi consigli e le sue dritte è in grado di far cucinare anche chi non lo ha mai fatto prima! Non a a caso i suoi libri di cucina sono tra i più venduti sempre, la super food blogger con assoluta maestria spiega in modo dettagliato come fare per preparare un ottimo piatto.

Ma, come anche lei ha ammesso più di una volta, anche i migliori sbagliano, ciò che conta è non mollare. Proprio come è accaduto recentemente, Benedetta è già al lavoro per riparare al suo piccolo errore di distrazione!