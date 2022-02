benedetta-rossi-irriconoscibile,-lo-scatto-a-bellissima-a-18-anni-sconvolge-tutti,-“da-far-perdere-la-testa”.-eccola

Benedetta Rossi ha pubblicato tramite i suoi canali social una fotografia da giovane che ha mandato in visibilio i suoi fans. Subito il pubblico del web l’ha ricondivisa e l’ha elogiata, pur facendo notare che ancora oggi è una bellissima signora. Sono moltissime le donne che non riescono ad accettare di buon grado l’avanzare dell’età. Diventare chirurgo plastico è un grandissimo investimento, dal momento che ricorrere ad aggiusti e ritocchini è diventato di moda. Non soltanto tra le signore di età più avanzata, ma anche tra le più giovani, che sempre più spesso aumentano seno o labbra, modificano il naso, eccetera.

Poi ci sono le signore come Benedetta Rossi, che cresce senza inganno, che si fa conoscere non per la sua bellezza, ma per la sua bravura in cucina. E’ una delle cuoche più amate in Italia. Si è fatta conoscere tramite le sue ricette e ha avuto successo al punto di approdare anche sul piccolo schermo. La sua passione per la cucina è iniziata grazie alla nonna e alla mamma, che le hanno trasmesso i loro segreti. La sua bravura è stata quella di comprendere, prima di molti altri, il potere del web. E’ lì che la donna, insieme al marito Marco, ha cominciato a dispensare consigli e ricette semplici che l’hanno ben presto fatta conoscere in tutta la nostra penisola.

Sui social la pagina Fatto in casa da Benedetta cresce in popolarità in breve tempo e dopo avere aperto anche il canale YouTube, nel 2016 la Rossi pubblica il suo primo libro di ricette per Mondadori. Attualmente è in onda con il suo programma su Food Network e Real Time. La cuoca nel 2021 diventa testimonial di una linea di casalinghi di Kasanova e sponsorizza molti altri prodotti alimentari da supermercato: è diventata a tutti gli effetti l’attuale food influencer più ricercata sul mercato. Sui social e nei suoi programmi la vediamo sempre vestiti con abiti da cucina, semplici e minimal.

Poco trucco, zero ritocchi, Benedetta Rossi ci appare bellissima ed è una gioia vedere che questo parere è condiviso anche dai suoi follower. Fin troppo spesso le persone si accaniscono sul mondo di internet, che permette di scrivere brutalità senza subirne le conseguenze. Evidentemente, se non ci si costringe sempre a mostrare una perfezione che non esiste, anche gli altri smetteranno di cercarla in te. Tornando alla fotografia che ha fatto infiammare gli animi dei fans della famosa cuoca, si tratta di uno scatto che la ritrae da giovane, precisamente quando aveva 18 anni.

Una Benedetta Rossi completamente diversa, con i capelli lunghissimi e ricci, cotonati in una classica acconciatura degli anni ’80. Sopracciglia pronunciate, sguardo sicuro, la fotografia non ci mostra soltanto la bellezza della cuoca da giovane, ma ci fa fare un salto nel passato, nelle sue mode e nei suoi modi di vivere. “Da far perdere la testa a chiunque” hanno commentato i suoi fans. Ma la cuoca è impegnata sempre con suo marito Marco, con cui ha rinnovato i voti dopo dieci anni di matrimonio: “Al tramonto abbiamo rinnovato le nostre promesse, ci siamo emozionati come 10 anni fa”.

