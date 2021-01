Benedetta Rossi non si ferma | La blogger non ha avuto scelta

Benedetta Rossi torna nel luogo dove è stata felice negli ultimi anni? A quanto pare il suo momento di pausa è durato davvero poco dato che a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di una video ricetta. Ecco cosa sta succedendo nel corso delle ultime ore.

Benedetta Rossi poco dopo la quarantena ha ottenuto il record di canale YouTube più seguito durante le settimane di lockdown e le sue ricette sono state tra le più popolari di sempre. Non a caso è sufficiente cercare la ricetta del pane, ad esempio, e i motori di ricerca suggeriscono subito la pagina della blogger, considerata per certi versi la Chiara Ferragni della cucina.

La Rossi, però, ha ammesso di avere bisogno di una pausa ma a quanto pare il web non riesce a fare proprio a meno d lei tanto da prendere una decisione in merito al suo futuro.

“Ho bisogno di silenzio”

Benedetta Rossi poco prima di Natale ha deciso di pubblicare una lettera a cuore aperto ai fan, condividendo con loro le emozioni derivate da un periodo intenso e il desiderio di prendersi del tempo per sé stessa: “È stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me. Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili- scrive la blogger-, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni”.

La blogger, dunque, adesso sente il bisogno di spegnere i riflettori attorno a sé, e di allontanarsi almeno un po’ e riscoprire l’entusiasmo di un tempo e recuperare le forze per tornare più forte di prima. Non a caso, le stessa completa il suo messaggio scrivendo: “So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve”… e per certi versi così è stato.

Benedetta Rossi rompe la promessa

Fin dal momento del presunto arrivederci al mondo di Fatto in casa con Benedetta la blogger non ha mai davvero lasciato i suoi 3milioni e mezzo di follower, condividendo con loro ricette passate e anche nuovi post nella sezione delle Instagram Stories, tra cui una ricetta con invito a seguire la diretta per la realizzazione di una torta di grano saraceno e noci, e anche il racconto di un altro traguardo raggiunto.

Benedetta Rossi, infatti, ha condiviso la foto scattata alla classifica Robinson pubblicata da La Repubblica e che mostra al primo posto il libro scritto dalla blogger Insieme in cucina settimane dopo l’arrivo di queste nelle librerie. A quanto pare, Fatto in casa con Benedetta è una macchina non può essere fermata.

