Benedetta Rossi prima partecipa a E’ sempre Mezzogiorno e poi dice della Clerici “Dal vivo è…”

Benedetta Rossi, la conosciamo tutti per essere una nota food blogger, una delle più amate del nostro paese e che deve tutto il suo successo proprio al web. Ha iniziato a fare dei video proprio su YouTube e li ha raggiunto la massima popolarità, arrivando anche in televisione e nelle più importanti librerie d’Italia. In questi ultimi anni è stata particolarmente richiesta per varie trasmissioni televisive anche di un certo prestigio. Ebbene, in questi giorni è stata anche protagonista della puntata di E’ sempre mezzogiorno ovvero il programma condotto da Antonella Clerici.

Benedetta Rossi, il successo della food blogger più famosa d’Italia

Nel corso della puntata dello scorso venerdì Benedetta Rossi è stata quindi ospite all’interno del programma di Rai 1 dove ha parlato inevitabilmente della sua carriera ed anche del suo ultimo libro intitolato La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta. Ricette e storie. Dopo la messa in onda della puntata poi la nota food blogger sembra aver condiviso con il suo pubblico parte della registrazione ed avrebbe anche fatto un commento proprio su Antonella Clerici. Ma cosa ha dichiarato?

Benedetta ospite nel programma di Antonella Clerici

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate e più ricercate degli ultimi anni. Forse per il suo modo di spiegare le ricette in modo così facile ed anche veloce è riuscita davvero a conquistare il cuore di milioni di Italiani che la seguono sempre con tanto affetto. Deve il suo successo molto probabilmente proprio al suo modo di fare e di preparare delle gustose ricette non soltanto di dolci, ma anche di primi piatti e portate sfiziose. In questi anni è riuscita anche a trovare il modo di parlare di sé e della sua vita privata facendo sicuramente trapelare l’amore per la famiglia e anche per gli amici a quattro zampe.

Il commento di Benedetta su Antonella Clerici

Come già anticipato, è stata ospite quindi del programma E’ sempre mezzogiorno nella puntata che è andata in onda lo scorso venerdì. Subito dopo la messa in onda della puntata, sembra che Benedetta abbia pubblicato sul suo Canale social la replica della puntata ed abbia aggiunto anche un commento su Antonella Clerici. “Dal vivo è meravigliosa”. Queste le parole di Benedetta che sicuramente ha voluto omaggiare la padrona di casa che l’ha accolta nel suo studio contatto affetto. “Oggi finalmente ho potuto incontrare di persona Antonella Clerici che dal vivo è meravigliosa esattamente come appare in tv, per me è stato un grandissimo onore“. Questo è il messaggio completo di Benedetta Rossi che ha voluto anche ringraziare tutti coloro che lavorano per il programma e che l’hanno fatta sentire a casa sua.