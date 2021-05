Benedetta Rossi, in una serie di stories Instagram, ha parlato dei suoi ultimi problemi fisici e di qualche accortezza a cui è costretta per i suoi problemi alla schiena. Ecco le sue parole.

Le parole di Benedetta Rossi

Lei è certamente la cuoca più amata dagli italiani. Regina dei social – oltre 3,8 milioni di followers – in cima alle classifiche dei libri più venduti e quant’altro. Stiamo parlando chiaramente di Benedetta Rossi, che in una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, ha parlato dei suoi recenti problemi di salute. Negli ultimi tempi, infatti, Rossi ha accusato qualche malessere, come il gomito del tennista. E, suo malgrado, abbiamo fatto la conoscenza del fidato fisioterapista della cuoca di Fatto in casa, Dario. Una mattinata trascorsa in campagna, che ha allarmato i suoi fans. Ma Rossi ha tranquillizzato tutti: “Quando vado in campagna, prima di fare sforzi, metto sempre questo busto, che ha le stecche rigide che mi aiutano a tenere dritta la schiena e a non avere strappi”.

La cuoca ha continuato: “Ce l’ho da tanti anni questo busto. Io soffrivo già di ernia e poi la spondilolistesi. Non potrei fare niente però se mi metto questo busto non c’è rischio”. Il lavoro in campagna, ha spiegato Benedetta Rossi, è stato approvato dal fisioterapista. Ha continuato: “Anche Dario il fisioterapista mi ha detto che lo posso fare, ma mi ha anche detto che non devo abusare del busto. Perchè altrimenti la muscolatura lombare si impigrisce ed è peggio. Ma per l’orto va bene. Ho l’autorizzazione di Dario che ringrazio anche perché il gomito è guarito e non ho più il gomito del tennista”.

La nuova stagione di Fatto in casa

Intanto, Benedetta Rossi ha rivelato di aver ultimato le riprese della nuova stagione di Fatto in casa per voi. Si tratta della quinta stagione del fortunato format che ha portato la cuoca in tutte le case degli italiani.

Come nella scorsa stagione, la cucina dell’agriturismo, e casa, di Benedetta Rossi e Marco, sarà il set del programma. Al momento si attende l’annuncio della messa in onda da parte di Real Time.