Benedetta Rossi rompe la promessa e riappare con gli gnomi, ma Cloud è interessato ad altro

Il 2020 per Benedetta Rossi è stato un anno molto intenso, diventando una delle influencer più seguire durante la prima fase della pandemia da Coronavirus, e non solo. La food blogger aveva annunciato ai social la voglia di prendere una pausa, ma ecco che pochi giorni dopo la Rossi cambia già idea?

Benedetta Rossi l’aveva annunciato ai fan pochi giorni prima di Natale, il successo ha travolto la sua vita tanti anni fa e in questo 2020 ha ottenuto anche un gran numero di record attraverso la realizzazione delle sue ricette.

La priorità di Benedetta Rossi, adesso, è quella di non perdere l’entusiasmo per ciò che fa, come lei stessa ha spiegato, e tornare a vivere di nuovo in famiglia al fianco di Marco e anche dei figli, ma ecco che nel corso delle ultime ore è arrivato un messaggio che ha spiazzato i fan.

“Anno molto impegnativo”

Benedetta Rossi non appende il suo grembiule al chiodo, ma decide di prendersi comunque una pausa dalla frenesia del lavoro e anche dei social. A spiegare il tutto è stata la stessa food blogger attraverso un messaggio condiviso su Instagram: “É stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me. Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni”. Benedetta Rossi, dunque, ha spiegato nel suo messaggio come senta il “bisogno di staccare la spina”.

La food blogger continua spiegando le motivazioni della scelta presa dichiarando: “Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un po’ da sola con Marco. Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche colleghi di lavoro”.

Benedetta Rossi rompe la promessa

La Rossi nel suo messaggio ha anche spiegato come sia importante per lei dedicarsi a tempo pieno anche al marito Marco, al quale è molto legata ma con il quale il rapporto ormai è diventato un tutt’uno che unisce sentimenti e anche lavoro.

Il post in questione è stato pubblicato solo qualche giorno fa, ma ecco che Benedetta Rossi infrange già la sua promessa per un motivo valido, ovvero la pubblicazione del suo personale messaggio con tanto di auguri di Natale per il web con al fianco il marito Marco, il piccolo Cloud e insieme agli inseparabili Gnomi.

